ROMA: Informe acusa Benedicto XVI de inacción en casos pedofilia

Benedicto XVI

ROMA, 20 Ene.- El Vaticano ha expresado «dolor» y «remordimientos» por los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, a la espera de conocer «el contenido» de un informe encargado por la archidiócesis de Munich que acusa a Benedicto XVI de inacción en cuatro ocasiones, durante su etapa como arzobispo de Múnich y Freising.

«La Santa Sede cree que debe prestar la debida atención al documento cuyo contenido desconoce por el momento. En los próximos días, tras su publicación, lo leeremos y podremos examinar adecuadamente los detalles», ha especificado el director de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Asimismo, ha reiterado «el sentimiento de vergüenza y remordimiento por los abusos de menores cometidos por clérigos». «La Santa Sede asegura su cercanía a todas las víctimas y confirma el camino recorrido para proteger a los menores, garantizándoles entornos seguros», ha afirmado.

La agencia DPA se ha hecho eco este jueves de un estudio en el que se contabilizan al menos 497 víctimas de abusos, la mayoría de ellas, niños y adolescentes varones que fueron objeto de ataques entre 1945 y 2019, tal y como ha informado en Múnich el bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que ha elaborado el estudio en nombre de la archidiócesis.

Además, el informe revela que hubo al menos 235 presuntos agresores, entre ellos 173 sacerdotes y nueve diáconos. El bufete de abogados precisó que 40 clérigos retomaron la labor pastoral a pesar de las acusaciones de haber perpetrado o tolerado abusos.

El documento también señala al cardenal arzobispo de Múnich y expresidente de la Conferencia Episcopal alemana, Reinhard Marx por su comportamiento.

A pesar de que fue él mismo quien lo solicitó, el documento le reprocha no haber prestado suficiente atención a ese tipo de comportamientos.

En junio, el cardenal alemán miembro del consejo de cardenales que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia presentó su dimisión al cargo al reconocer públicamente su «corresponsabilidad» ante los casos de abuso sexual en la Iglesia alemana a pesar de que no hay ninguna denuncia contra él. Sin embargo, Francisco optó por no aceptarla y le escribió una carta en la que aseguraba que «toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos» pero incidía en que la «política del avestruz no lleva a nada».

of-am