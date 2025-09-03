Rodríguez Pimentel sugiere crear Autoridad Nacional del Agua

Héctor Rodríguez Pimentel

SANTO DOMINGO.- El comentarista radial y dirigente político Héctor Rodríguez Pimentel encomió este lunes que el presidente Joaquín Balaguer dedicara una parte esencial de su obra de gobierno a la gestión del agua y los recursos naturales y consideró que el desafío de hoy del país es ampliar y actualizar esta visión con una serie de medidas e inversión sostenida.

Al hablar en una mesa redonda en la Biblioteca Nacional en ocasión del 119 aniversario del nacimiento de Balaguer, Rodríguez Pimentel dijo que la visión en materia de agua de este estadista “trascendió lo meramente utilitario, convirtiéndose en política de Estado orientada a garantizar el desarrollo humano, agrícola, industrial, turístico y energético del país”.

“Para Balaguer, la naturaleza y el agua eran un binomio inseparable. La República Dominicana, como nación insular, dependía de su capacidad para administrar este recurso de manera sostenible. El agua representaba vida, salud, progreso económico, seguridad social y motor a la cohesión nacional”, destacó.

Observó que concebía el agua “como el recurso estratégico por excelencia, reconocía su utilidad en el consumo humano, en la producción agrícola, en la industria, el turismo y en la generación hidroeléctrica. Sin agua no había futuro, y por eso su protección debía colocarse por encima de cualquier interés particular. Además, entendía el agua como un derecho social y humano”.

Rodríguez Pimentel, ingeniero, dirigente reformista y senador en el último tramo del régimen de Balaguer, expresó que, en la visión de este, “llevar agua potable a los hogares dominicanos y para los cultivos agrícolas equivalía a dignificar la vida, a producir alimentos para el sustento, a reducir enfermedades y a garantizar igualdad de oportunidades tanto para la población rural como urbana”.

“Para este estadista él agua fue un recurso nacional estratégico. Gracias a la construcción de las presas de uso múltiple durante sus gobiernos, hoy la República Dominicana tiene la capacidad de almacenar cerca del 10 % del agua que nos cae como lluvia cada año, lo cual ha permitido amortiguar los efectos de prolongadas sequías sobre la agricultura y garantizar el suministro continuo de agua potable en acueductos estratégicos”, agregó.

“Asimismo, el sistema hidroeléctrico nacional, fruto de esas inversiones, produce entre el 10 y el 15 % de la energía eléctrica del país, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles”, resaltó.

En opinión de Rodríguez Pimentel, presidente del Partido Renovador Reformista (PRR), “el desafío de hoy es ampliar y actualizar esta visión. Se requiere consolidar una Autoridad Nacional del Agua que coordine a todas las instituciones del sector, aprobar la Ley de Aguas pendiente e implementar el Pacto por el Agua firmado recientemente. Nuevas obras, como la presa de Monte Grande, deben sumarse a la infraestructura ya existente para responder al crecimiento poblacional y a los efectos del cambio climático”.

A su juicio, “el país debe planificar con visión de largo plazo, fortaleciendo la sostenibilidad y garantizando que el agua siga siendo fuente de vida y desarrollo. El legado de Joaquín Balaguer nos recuerda que el agua es más que un recurso: es el eje de la seguridad nacional y del bienestar social.

Subrayó que “la política de Joaquín Balaguer sobre el agua fue integral, estratégica y visionaria. Gracias a sus presas y acueductos, el país almacena hoy cerca del 10 % del agua que cae como lluvia y genera entre un 10 y un 15 % de su electricidad. Los parques nacionales y áreas protegidas que creó aseguran las fuentes hídricas y la biodiversidad”.

