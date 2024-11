Rhenzy Feliz, el joven dominicano que protagoniza «The Penguin»

NUEVA YORK.- El actor Rhenzy Feliz, de 27 años, nació en el Bronx, Nueva York, y es hijo de padres dominicanos.

Actualmente protagoniza la serie de televisión estadounidense creada por Lauren LeFranc para HBO, El Pingüino (The Penguin), que se basa en el personaje de DC Comics del mismo nombre.

Feliz interpreta Víctor «Vic» Aguilar en la historia que también incluye las actuaciones de Colin Farrell, Cristin Milioti, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, Michael Zegen, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Mark Strong, Aleksa Palladino, Jared Abrahamson y Con O’Neill.

El joven artista también prestó su voz en inglés para el personaje secundario Camilo Madrigal en «Encanto» de Disney, ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2022.

Realizó sus estudios en la Santa Monica High School y se especializó en Drama. Empezó en la pantalla chica con un papel recurrente en «Casual» (2016), asimismo estuvo por cinco episodios en «Teen Wolf» (2017) y luego ganó popularidad al interpretar a Alex Wilder en la producción original de Hulu «Marvel’s Runaways» (2017-2019).

También se destacó como Marc en «Kevin (Probably) Saves the World» (2018) y como Chad en «American Horror Stories». Además en el documental «All Together Now» (2020), donde encarnó a Ty.