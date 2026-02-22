Revela vaper causa más muertes en R. Dom. que cualquier droga

SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Nacional de Drogas reveló que los datos que tiene esa institución indican que en la República Dominicana mueren más jóvenes por uso de vaper y el consumo del líquido que le introducen que por cualquier otro tipo de drogas.

El sociólogo Alejandro Abreu recordó que en los primeros años de su llegada al país, el vaper se presentó de manera ingenua, se le permitió su distribución y se le dio libertad en algunos espacios, lo que derivó en los intentos de penetrar en los centros educativos.

Abreu aseguró que las escuelas están protegidas para evitar que los estudiantes usen vaper, pero en el entorno de los planteles es donde empieza el peligro, porque los alumnos salen de las escuelas públicas y colegios privados a los lugares donde los pueden adquirir y usar; cuando tratan de ingresarlos a dichos centros, la seguridad los detecta.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el funcionario encargado de la política de prevención en materia de drogas psicoactivas explicó que hay cuatro variantes de diferentes tamaños, algunas como dispositivos electrónicos y diferentes usos de sustancias.

Sostuvo que los vapers son tan pequeños que resultan poco visibles, a menos que no se haga una revisión física a la persona que lo porta.

“Son sumamente peligrosos para los niños, adolescentes y jóvenes, porque los pulmones son unos de los órganos sensitivos del cuerpo, y el vaper los daña, en muchos casos irreversibles, después de uso prolongado”, advirtió Abreu.

Agregó que otro elemento extremadamente peligroso es la mezcla de sustancias e inclusive basura, “que mezclan con cualquier cosa, incluyendo un cannabis de laboratorio, modificado, que multiplica los daños”.