Respalda lucha de Abinader en adecentar la gestión pública

Acosta Moreta.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, anunció su respaldo a las acciones del presidente Luis Abinader destinadas a mantener limpia la administración pública de actos de corrupción.

Indicó que el Mandatario ha hablado con claridad de que todo el que «meta indebidamente las manos» en los fondos públicos, será destituido y de inmediato sometido a la justicia.

Este es un claro indicio, agregó, de que se ha puesto fin a la tradicional impunidad que arropaba a los que cometían acciones dolosas en la administración pública.

«Ahora de lo que se trata es de mantener seguros los fondos del Estado y no que sean malversados por funcionarios inescrupulosos y que violan la confianza depositada en ellos para ejercer el cargo», manifestó.

EL PRESIDENTE NO PERMITIRA CORRUPCION

Enfatizó que en varias ocasiones el Presidente Abinader ha señalado que no va a permitir actos de corrupción en su administración, y que cada cual debe trabajar con claridad.

Acosta destacó que el Mandatario ha dado pasos a una necesaria justicia independiente, que actúa de acuerdo a denuncias recibidas y a sus investigaciones.

Dijo que esa justicia independiente es un claro ejemplo de que el país avanza y que todo el que cometa un acto doloso, de inmediato será destituido y sometido a los tribunales competentes.

