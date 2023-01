Reloj de Monseñor Adolfo Nouel llega al Museo Basílica Diócesis de Higuey

HIGUEY- El 22 de diciembre del 2022 ha sido registrado por la historia Altagraciana en la República Dominicana. por haber llegado al Museo de la Basílica de la Altagracia en la Diócesis de Higüey el reloj que perteneciera a Monseñor Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla.

Nouel fue Arzobispo de Santo Domingo en 1922 y motor canalizador de que los corazones de nuestro país en esa época lograrán gracias a su mediación ante el Papa Benedicto XV que fuese coronada el 15 de agosto del año 1922 la Virgen de la Altagracia como Protectora de República Dominicana.

Los detalles de como llegó hasta el museo fueron revelados en un bello acto en sus instalaciones.

El Padre Evaristo Areche, rector de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia de la Diócesis de Higüey, sirvió de maestro de ceremonia frente a los presentes que fueron testigos del momento en que el presidente de la Comisión del Episcopado para la celebración del Año jubilar Altagraciano y Obispo Emérito de San Juan de la Maguana, Monseñor Grullon le entregaba el reloj que fue propiedad de Monseñor Nouel al Obispo de la Altagracia, Monseñor de Jesús Castro.

Monseñor José Dolores Grullón, obispo emérito de San Juan de la Maguana, estuvo acompañado por una delegación de dicha Comisión conformada por Sonia Villanueva de Brouwer, Kirsis de los Santos, Bernarda Peña de Checo, Leonor Asilis, el Padre Isaac García de la Cruz y el museógrafo Juan Gilberto Núñez.

En el acto Monseñor Grullon comentó como llegó a sus manos este reloj de plata que asume fue un regalo del Santo Padre Benedicto XV el cual le adorna la representación de Espíritu Santo sobre el Cáliz Sagrado con las siguientes palabras grabadas:

¨Vigilate quia nescitis diem necque hora mortis¨, las cuales se traducen así: ¨Vigilen porque no conocen ni el día ni la hora de la muerte¨. También están escritas las palabras: ¨Ab Orto Soles Usque Ad Occasum¨ las cuales se traducen: ¨Desde la salida del sol hasta su ocaso¨, Salmo 113,3. (… Sea alabado el nombre del Señor) y también están las palabras ¨ Ora Pro Nobis Nuncio Et in Hora Mortis¨, que significan ¨Ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte¨.

El obispo emérito de San Juan de la Maguana quien presidio la Comisión para la celebración del Jubileo Altagraciano dijo que Monseñor Nouel propulsor de la coronación canónica de nuestra Señora de la Altagracia dijo que en un gesto de gran desprendimiento le regalo a Fray Anselmo de Málaga dicho reloj al iniciar su misión en Santo Domingo.

A su vez, Fray Anselmo tuvo un ahijado en Santiago a quien trató como a un hijo, quien recientemente entrego el reloj a la Comisión de la celebración del Jubileo Altagraciano para que fuese expuesto en el Museo de la Basílica.

Llegó el turno de la palabra a Monseñor Jesús Castro Obispo de la Diócesis de la Altagracia quien agradeció con gran ánimo el aporte tan considerable que hizo crecer la devoción de la Altagracia esta Comisión presidida por Monseñor Grullón augurándole grandes bendiciones del Señor a través de la Virgen quien sabe recompensar con creces todo el tiempo y esfuerzo entregado a esta causa.

jpm-am