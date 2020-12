Reino Unido y Portugal flexibilizan sus restricciones para la próxima Navidad

Portugal relajará su restricciones en Navidad para que los ciudadanos puedan viajar y reunirse en familia. El toque de queda de las 23:00 horas se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada y no se establecerá un número máximo de personas en las reuniones dentro de los hogares.

El primer ministro, António Costa, pidió responsabilidad y cautela: «La Navidad no concede inmunidad a nadie, no protege a nadie. Las celebraciones son fundamentales pero con todo el cuidado, para que compartamos el afecto, la amistad, la fraternidad pero no el virus. Ese no puede ser nuestro regalo de Navidad», dijo al presentar las medidas, las cuáles no serán definitivas, aseguró, si la situación empeora.

La tolerancia, sin embargo, será menor en fin de año, una fecha menos simbólica para las familias: se prohíben los desplazamientos injustificados entre municipios, aunque el toque de queda en Nochevieja también se retrasará hasta las 2:00 horas. Además, quedarán prohibidas todas las fiestas abiertas al público y las concentraciones de más de 6 personas en la vía pública.

Manifestaciones en Londres contra la vacuna de la COVID-19

Los compradores navideños inundaron las principales calles de Londres el primer fin de semana desde que se levantó el confinamiento.

A esto se les sumaron manifestantes que protestaban contra las medidas sanitarias y animaban a los compradores a no utilizar la mascarilla y rechazar la vacuna de la COVID que llegará en las próximas semanas a Reino Unido.

El país suavizará las restricciones entre el 23 y el 27 de diciembre a fin de permitir reuniones familiares por Navidad, pero éstas tendrán algunos límites, según han acordado las regiones británicas.

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte decidieron que personas que viven bajo tres techos distintos puedan formar una «burbuja» entre las citadas fechas para celebrar el periodo festivo.

En esos días, no habrá límite sobre la cantidad de personas que integren esa «burbuja», a excepción de Escocia, que ha situado el límite en ocho, pero los menores de 12 años no están en ese total.

En Irlanda del Norte, el periodo en el que se suavizarán las medidas es un poco más largo, del 22 al 28 de diciembre.

Drones patrullarán las calles turcas para asegurar el cumplimiento del confinamiento

Por su parte, Turquía está viviendo un acelerado aumento de los contagios. Lo que ha obligado al Gobierno a impones nuevas restricciones, como un toque de queda durante la semana y confinamiento total los fines de semana. Decenas de Drones, sobrevolarán las calles para asegurar que se respeten las medidas.

Turquía registrá desde la última semana más de 30.000 nuevos casos por día. Y acumula más casi 798.000 contagios y 14.700 muertos.