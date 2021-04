Reino Unido reabre las terrazas y la República Checa las escuelas

LONDRES.- Alivio al sector hostelero en Reino Unido. Desde el lunes las restricciones por la pandemia darán un respiro a los bares y restaurantes, que podrán abrir las terrazas.

También se permite reabrir a las peluquerías, gimnasios, bibliotecas y comercios no esenciales y se levanta el toque de queda.

Pese a verse empañada por el luto nacional tras la muerte del príncipe Felipe, la reapertura será una celebración.

«Va a ser increíble, creo que todos estamos un poco nerviosos por ello y creo que queremos introducirnos suavemente… Pero sí, será estupendo volver a ver a todo el mundo, a todos los lugareños y visitantes de vuelta», dice la dueña del bar The Crown Inn.

En la República Checa también empiezan a ver la luz al final del túnel con la reapertura de escuelas primarias y algunos comercios.

Una ligera flexibilización de las medidas sanitarias que coincide con el fin del toque de queda de las 9 de la noche y de los límites de circulación entre distritos, medidas que desaparecen al haber expirado este domingo el estado de emergencia después de más de seis meses de confinamiento.

La reapertura es lenta y con cautela en un país que ha sido uno de los más afectados por la pandemia, con las peores cifras de muertos por número de habitantes del mundo.

Según Our World in Data, se han registrado más de 27.000 muertes en el país de 10,7 millones de habitantes.

En Italia, la mayoría de las regiones pasan a un estado naranja de riesgo moderado desde este lunes. Aunque con la excepción de Cerdeña.

La isla, que ya estaba en estado naranja, se convierte en una zona roja de alto riesgo. Los buenos datos que la situaban como una de las regiones de menor riesgo del país le han durado solo tres semanas.

«San Teodoro vive del turismo», lamenta un vecino. «Si no podemos trabajar… aquí todas las actividades están bloqueadas, paradas, es una catástrofe. Más o menos trabajamos tres meses al año, si durante estos tres meses no trabajamos, se acabó, no sé cómo saldremos adelante».

Con la gente cada vez más agotada y la economía pendiendo de un hilo, todas las apuestas están en la vacunación.

En España la campaña se ha acelerado a pasos agigantados a partir de abril con la llegada de nuevas dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca a las que se sumarán desde este martes los viales de Janssen, que solo requieren una dosis para lograr la inmunidad.

