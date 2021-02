Reconocen en hospital El Bronx labor de empleado de origen dominicano

NUEVA YORK.- Los días de trabajo arduo de Eliceo Rivera en el hospital Bronx North Central durante la pandemia recibieron un reconocimiento por parte del presidente de El Bronx, Rubén Díaz junior.

“Estoy muy orgulloso de la oportunidad y yo voy hacer lo mismo que yo hice contra la pandemia y voy a seguir haciendo todo lo que sea posible», dijo Rivera.

Eliceo empezó a trabajar en este hospital en octubre del 2016.

En las primeras semanas de la pandemia supo manejar con eficiencia la falta de equipo de protección personal y de suministros de limpieza, claves para mantemer operativo el hospital.

“Él ha sido un gran ejemplo, un orgullo de la comunidad dominicana aquí durante nuestros momentos más difíciles», explicó Díaz junior. “Él ha sido un gran ejemplo, un orgullo de la comunidad dominicana aquí durante nuestros momentos más difíciles», explicó Díaz junior.

Rivera también tuvo que manejar la falta de personal ya que muchos de sus empleados se contagiaron de coronavirus.

“Ellos hicieron un buen trabajo durante estos tiempos. Era muy difícil para ellos el entrar a esos cuartos no sabiendo que le iba a pasar los proximos dias», agregó Rivera.

Eliceo, padre de un hijo de 10 años y con otro en camino, es el menor de tres hermanos, nació en Harlem y tiene 33 años.

Su papá de origen dominicano, quien murió hace cinco años, se desempeñaba como mecánico y su mamá, una inmigrante mexicana, trabajaba como jefa de cocina.

A los 18 años decidió dejar los estudios y motivado por su papá empezó a trabajar en tiendas de tenis, luego en una distribuidora de cerveza. Con 27 años se pasó la supervisión de limpieza de hospitales y su meta es ser jefe del departamento.

“Mi papá era un hombre bien trabajador, y me dice bueno hay dos opciones en este país, bueno tú estudias o tú trabajas».

Eliceo nos dijo que se crió rodeado de amigos dominicanos, razón por la cual siempre ha mantenido su cultura y sus orígenes.

Una de las cosas que más disfruta cuando viaja a quisqueya es la comida.

“El pernil, no sabe tan bueno como es allá, desde el minuto que yo comí la comida dominicana allí hay muchas cosas que yo deje de comer aquí», dijo Rivera.

Por eso, para Eliceo es muy gratificante trabajar en una comunidad donde hay una gran población de dominicanos.

“Yo he tocado con muchos pacientes que me dicen “la sangre jala”, me reconocen desde que me ven disque “tu eres dominicano. Tu eres paisano mío'».