RD Vial lanza el 511 como nuevo número de asistencia

SANTO DOMINGO.- El Fideicomiso RD Vial anunció el lanzamiento del 511 para que los conductores reporten emergencias e incidencias en las principales carreteras.

Esta innovación busca garantizar mayor seguridad y una respuesta más rápida y eficiente, alineada con estándares internacionales.

El 511 sustituye al 829-688-1000 como canal oficial de contacto con el Servicio Integrado de Asistencia Vial, operado por la Comisión Militar y Policial (COMIPOL). Desde este número, los usuarios podrán solicitar auxilio inmediato ante averías, accidentes u otras situaciones de riesgo en la red vial nacional.

El nuevo servicio se inscribe en el Plan de Numeración de Norteamérica (NANP), del cual forma parte la República Dominicana, sumándose así al modelo implementado en países como Estados Unidos y Canadá. De esta manera, el país adopta un estándar internacional que mejora la accesibilidad a la asistencia en carretera y moderniza la experiencia de los conductores.

El despliegue del 511 se enmarca dentro de un proceso de fortalecimiento continuo del Servicio Integrado de Asistencia Vial, el cual se encuentra en fase de ampliación con la incorporación progresiva de más de 200 nuevas unidades móviles entregadas a la COMIPOL.

Esta expansión que incluye grúas, ambulancias, camionetas, talleres móviles y motocicletas, está diseñada para multiplicar la capacidad instalada del servicio, reducir los tiempos de respuesta y elevar los estándares de atención en las carreteras del país.

“Con la puesta en marcha del 511 estamos multiplicando la capacidad instalada del Servicio Integrado de Asistencia Vial, lo que representa una inversión directa en seguridad y tranquilidad para los ciudadanos. Esta herramienta refuerza nuestro compromiso de ofrecer una respuesta más rápida y eficiente, alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad vial”, afirmó Hostos Rizik Lugo, director ejecutivo de RD Vial.