Ramfis propone coalición regional para recuperar Haití

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Ramfis presentará la iniciativa a los presidentes Nayib Bukele y Luis Abinader.

SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, propuso crear una Coalición Panamericana por la Liberación de Haití, con la participación de gobiernos del continente y el liderazgo operativo de El Salvador.

El dirigente anunció que presentará la iniciativa a los presidentes Nayib Bukele y Luis Abinader, con el propósito de articular una respuesta internacional contra las pandillas y contribuir a la reconstrucción económica e institucional del país vecino.

Domínguez Trujillo consideró que las misiones internacionales anteriores no han conseguido resolver la crisis haitiana y planteó aprovechar la experiencia del Gobierno salvadoreño en el combate al crimen organizado.

La propuesta contempla integrar a Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Jamaica, Bahamas, Belice, Panamá y Colombia, entre otros países. También prevé solicitar apoyo a Francia, España, Alemania, Reino Unido, Japón y Corea del Sur.

El plan incluye una hoja de ruta inicial de 120 días, protección de civiles, recuperación de territorios controlados por bandas, fortalecimiento de la Policía y la justicia, así como mecanismos de auditoría y fiscalización de los fondos aportados.

El presidente del PED aclaró que la iniciativa no busca sustituir la soberanía haitiana y sostuvo que la estabilización permitiría crear condiciones para celebrar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2027.

 

dh/am

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