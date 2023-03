QUEJAS: En Haina bomberos no tienen camiones ni equipos

«Comunitarios de los alrededores de la estación de bomberos en Haina denuncian las precariedades con las que trabajan y la falta de camiones, ambulancias y otros equipos que los mantiene al borde del colapso.

Los denunciantes y, algunos bomberos que no quisieron identificarse, dijeron que en la actualidad la institución posee dos camiones, que no salen del taller y no están en condiciones para utilizarlos debido a que lo más lejos que pueden llegar es hasta el vertedero de la localidad, cuando se incendia. Además, necesitan ropas, botas y mangueras.

También destacaron que hay 32 bomberos trabajando, prácticamente, de manera voluntaria, pues del total solo 5 cobran salarios de 3 mil y cuatro mil pesos, a excepción de los directivos que tienen mejores sueldos.

Afirmaron que cuando los bomberos reclaman al ayuntamiento municipal que dirige Osvaldo Rodríguez la respuesta es que no hay dinero.