¿Qué es lo mejor del cine dominicano de 2023, hasta ahora?

La llegada del drama sub-realista y de rejuegos mentales, El Método (David Maler), es oportuno porque genera las interrogantes: ¿Qué es lo mejor del cine dominicano en 2023 hasta este septiembre 2023, a nuestro juicio? Y también se podría preguntar ¿Qué viene en camino a pantallas? ¿Sería sencillo para los jurados de los premios seleccionar nominaciones y premios en Cine? .

Con el estreno este jueves pasado de El método (David Maler) – y otras dos producciones nacionales que ven al cine este año y que tuvimos oportunidad de ver en el III Festival de Cine Fine Arts Hecho en Casa, la perspectiva de lo producido se amplía, eleva su calidad y ofrece mayores opciones para la selección de nominaciones y premios de los diversos galardones que ofrecen palmares a la producción audiovisual dominicano.

No será ni sencillo ni fácil seleccionar a quien galardonar, porque lo que se está aportando como proyectos, tiene calidad y consistencia. Persisten en la produccion audiovisual dominicana, herencias toxicas de trabajo en los cuales el facilismo conceptual y operativo, reduce las mismas posibilidades de trascendencia, pero al parecer es parte de un proceso en extinción.

Ello se puede notar en las opciones de calidad variable que hoy día ofrece el género comedia, por ejemplo.

Elegir películas dominicanas para nominaciones y premiaciones no puede corresponder a una receta mediática. Sale de la evaluación de un inventario. Este es solo uno a ser tomado, o no, en cuenta.

Sobre El método

El drama es una lucha encarnizada: Lo que el público va a encontrar con El método (adaptación al cine de la obra de teatral del barcelonés Jordi Galcerán (El método Grönholm), es cine un integral, serio en su concepción, con una actuación coral que debe ser una de las mejores logradas para la industria nacional, un ritmo incesante por la subsecuencia tanto de las ideas que se unen en una sucesión que no da respiro y que deja disfrutar de la una estupenda opción.

Es un cine elaborado e inteligente, mostrando buen uso de los recursos del cine y uno de los mejores trabajos interpretativos corales de la escena fílmica dominicana: Nashla Bogaert, Héctor Aníbal, Georgina Duluc, Pepe Sierra, Yasser Michelen, Dahiana Cordero y Roger Wasserman, todos en sus aguas.

La pelicula incrementa el aporte de sus dones: su fotografía, el diseño de arte que es espectacular y detallado, su diseño de sonido, incluyendo su universo sonoro y, en particular, su iluminación.

Es un proyecto chispeante, intenso al incursionar en las ambiciones de trepamiento social de los competidores. Pepe Sierra merece mención aparte por su camaleónica y cambiante exposición de parlamentos y su gestualidad precisa, aun cuando deben ser destacados los papeles de Héctor Aníbal, Yasser Michelén y Georgina Duluc. Pero Sierra sobresale. El método es el estreno dominicano que desde el jueves está en pantallas.

Maler no es un favorecido de la suerte. Logra una estupenda actuación coral de seis talentos que imprimen un ritmo incesante premiado de giros y vueltas dramáticas. Maler es un cineasta de fortaleza que ha venido demostrando una trayectoria consistente que deberá, al final, obtener el reconocimiento internacional. Se introdujo al cine codirigiendo con el español David Curvelo, desde Cacique Films la inolvidable, sensitiva e histórica Reinbou (2017).

¿Qué nominar? ¿Qué premiar? ¿Quiénes premian?

No tenemos una listita recomendada para galardonar proyectos de cine. Tenemos un inventario que compartir para que a quienes corresponda, completen su criterio y decidan.

Las recetas de premios, no se ofrecen como servicio express por los medios de comunicación.

No estamos en condiciones, más allá del derecho a la opinión crítica personal, de recomendar producciones para ninguno de los premios pendientes de entrega, todos los cuales tiene sus reglamentos, sus bases, sus condiciones determinadas y gente capacitada para determinar qué hacer para cada caso.

Estos son esos premios a los que corresponde indagar lo mejor del cine dominicano para los fines de reconocimiento son:

—Los X Premios La Silla (Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE). El premio de la industria y quienes la integran, a sí misma. Es votación interna. Todos los miembros activos votan. No hay un jurado. Este premio se ha superado mucho en sus metodologías, evitando que el tamaño de un equipo de producción de una cinta determinada, se imponga sobre otros equipos con menor número de profesionales participantes.

—El IV Premio de la Crítica (Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI), uno de los más prestigiosos por proceder de los profesionales que evalúan el cine. El Premio ADOPRESCI, el más nuevo de los galardones, se ha ganado un prestigio indudable.

—Los renglones de Cine 2023 de la edición 39 de El Soberano, de la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana (ACROARTE) a entregarse el martes 12 de marzo de 2024, en Teatro Nacional. ACROARTE tiene condiciones muy especiales para renovar su premio con esta edición, pero es un tema para un próximo trabajo.

– Y, si se dan las condiciones para su montaje, I Premio de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana (ACCINE RD), que preside Luis Arambilet y que tiene el respaldo institucional de EGEDA Dominicana, y el sustento de su director ejecutivo Nelson Jiménez. De esta selección de nominados debería salir la relación para la primera lista amplia de los XI Premios Platino del Cine Iberoamericano.

El cine ya proyectado

Gracias al cuidadoso registro que lleva el profesor Félix Manuel Lora, el mejor investigador estadígrafo de la producción audiovisual dominicana (sobre todo desde su portal www.cinemadominicano.com) y directivo de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica, tenemos un listado básico de proyección dominicana en cines.

El nos refiere los siguientes estrenos. Algunos premios siguen considerando ambos géneros simultáneamente, lo que perjudica mucho las posibilidades del documental) tenía hasta el presente y que debería ser criterio revisado y ampliado. Este es un buen momento para cambios en bases de premios de cine. Hay condiciones por doquier. Renovar es la clave.

Ficción

Teacher Mechy (Frank Perozo) Comedia. Interesante proyecto que mezcla elementos exitosos anteriormente con visiones relativamente nuevas y el carisma de su protagonista.

La Balada de los cuervos (Tony Bacigalupe Pérez). Drama social Cuarencena (David Maler) Comedia

Sola a los 40 (Ángel Muñiz, TV) Drama/Comedia. Fuera de competencia.

Un novio para mamá (Roberto Ángel) Comedia.

Danny 45 (Gilbert de la Rosa) Thiller carcelario), a cargo de un equipo de un equipo que presentó excelentes cartas credenciales, exponiendo, con verosimilitud, buenas actuaciones y un guión coherente, la realidad carcelaria.

El Plan (Robert Cornelio) Drama con el cual el director genera una metodología de producción local en La Vega. Cornelio como director, que logra clarificar los esquemas y valores de su produccion, sustentado por las actuaciones de Exmín Carvajal y Johnnié Mercedes y jóvenes valores de la actuación que se abren paso.

Rango de Honor (Carlos Salcedo), guión de Eudy Cordero y basada en el libro novela de José Monegro. Su valor pasa por la novedad de su mensaje, clarificando las responsabilidades de la delincuencia.

Malos Padres (José Ramón Alamá. Bou Group) Comedia. Una de las mejor logradas del periodo. Sus valores de producción se notan en pantalla y arroja experiencias que deben ser replicadas y estimuladas Hay alguna sobreactuación evitable.

Justo a tiempo (Arturo Mojica) Drama de fe. Talentos: Anderson Mercedes, Vivian Fatule, Robert Green y Ángelo Frilop, del Grupo Barak, Reverendo Ezequiel Molina. Para el devocionario, estuvo bien, pero supedito la trascendencia del mensaje cristiano a sus valores como cine.

Documentales 2023

Caamaño, de militar a Guerrillero (René Fortunato Video Cine Palau) Histórico. Es el trabajo mejor terminado del con revelaciones históricas y estreno de nuevos métodos de investigación bibliográfica y audiovisual. Su director, hombre fundacional de la industria e innovador, tuvo la concepción de este trabajo y logró un aporte tanto artístico como histórico.

No me conoces (Naslha Bogaert) Etnico/cultural. Lo mejor que ha hecho Naslha como directora. Su selección de intervenciones, su sentido del montaje del producto, las verdades que gerencia, el sentido de la identidad. Un proyecto amoroso, exigente y dulce, todo al mismo tiempo.

Ramona (Victoria Linares Villegas.) Drama del embarazo adolescente visto como pocas veces, que incrementa la práctica de una directora centrada y con nuevos criterios de la produccion, haciendo historia a su modo con sus historias.

Renacer (Tito Rodriguez) Consagra el triunfo de la voluntad sobre la discapacidad física, sobre el atleta paralímpico Patricio López, digno de un premio o mención especial. Un trabajo emotivo y realizado con eficacia.

Lo que falta por estrenar

Esa panorámica del cine dominicano va a incrementar sus estrenos con los próximos estrenos siguientes:

Ficción

Croma Kid (Pablo Chea) una grácil aventura audiovisual, reconstrucción de una época, basado en un buen concepto y actuaciones entrañables.

—La Hembrita, (Laura Amelia Guzmán), ambas con una calidad correspondiente a los estilos de Chea (que se estrena con un paso en firme) y con una Laura Amelia Guzmán, que ratifica, es una cineasta de luces claras, de sentido compromiso con sus temas y sus personajes.

– “0+” (Bruno Musso) con Evelyna Rodríguez, Danilo Reynoso y Victorio D’Alessandro, guion de Junior Rosario. Drama basado en hechos reales. Va a pantallas dominicanas el jueves 12 de octubre.

Documentales

– “La industria en RD (1962-2022) Euri Cabral, que no tiene posibilidad alguna en premios por su característica muy limitada y corporativa. Cabral debe volver urgente a la línea temática que más le reditúa: la historia.

-Orgullo de Quisqueya (Tito Rodríguez, producción Jessica Hasbún y Kelvin Liria) que va a los cines la semana próxima. Ojalá se aparte del esquema de la pantalla chica, y aporte novedad en un esquema audiovisual que no es la primera vez que se enfoca. Tenemos solo la esperanza en que pueda ser interesante por la calidad humana de los entrevistados, pero el cine tiene sus reglas y son distintas de las del reportaje extendido de TV. Ojalá no sea el caso.

Confiamos en la experiencia de un Tito Rodríguez, responsable de la dirección del proyecto.

¿Y El año del tigre?

Inabarcable la situación evaluativa del cine dominicano, por lo cual nos hemos limitado bastante, mas allá de ofrecer una información descriptiva de lo presentado.

Hay casos singulares que trataremos mas adelante, como es el caso de cómo tratar casos como el de El Año del Tigre (Yasser Michelen) ,Drama oscuro con crueles tintes de humor, que es la primera produccion dominicana que ingresa al catálogo de Disney , via su ventanilla Star Plus, y que, no pasar por los cines, no aparece en la relación, lo que supone que hay que actualizar criterios de selección or parte de quienes nominan y premian.. Pero hablaremos de eso. Faltan muchos dias para la final entrega de estatuillas.

