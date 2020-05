Puerto Rico votará en referéndum si quiere convertirse en estado de EEUU

Clientes de un bar de San Juan (Puerto Rico) ven un discurso televisado de la gobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez,.

SAN JUAN.- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha anunciado que la isla celebrará en noviembre un referéndum no vinculante para decidir si quiere convertirse en un estado de EE.UU. Se trata de la sexta consulta sobre el estatus de la isla desde 1967.

“Hoy firmamos la ley para la definición del estatus final de Puerto Rico”, declaró Vázquez, agregando que el pueblo puertorriqueño “tendrá, de una vez y por todas, la oportunidad de definir el futuro de la isla”.

La consulta, que coincidirá con las elecciones generales que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, solo hará una pregunta a los votantes: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la unión como un estado?”.

La ley firmada por la gobernante, titulada ‘Ley para la solución final del estatus político de Puerto Rico’, no tiene carácter vinculante al no contar con el respaldo de EE.UU. Para que ocurra un cambio en su estatus, el Congreso estadounidense tendría que aceptar los resultados del referéndum. Las cinco consultas anteriores (1967, 1993, 1998, 2012 y 2017) no han logrado que Washington atendiera el asunto del estatus de la isla.

“Lograr la igualdad con el resto de los estados”

Tras firmarse la ley, Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU., aseguró en un comunicado que las crisis que ha sufrido ese territorio durante este cuatrienio —los dos huracanes, los terremotos, el covid-19, la fiscal—, demuestran la urgencia de “lograr la igualdad con el resto de los estados”.

“Por eso no podemos esperar más para recibir de Washington el mismo trato que se recibe en el resto de la nación. En la unión está la fuerza, particularmente en momentos de crisis colectiva”, expresó.

Por su parte, el precandidato a gobernador Pedro Pierluisi también aplaudió la ley “por la cual los estadistas hemos estado luchando”. “Siempre he denunciado que nuestro estatus colonial es la causa principal de la crisis socioeconómica que sufre nuestra isla”, recalcó.

Sin embargo, Roberto Prats, exsenador de Puerto Rico y miembro del opositor Partido Popular Democrático (PPD), aseguró en una entrevista telefónica con AP que el próximo referéndum resultará inútil, al igual que los cinco anteriores, que —asegura— solo han servido para “restarle credibilidad al movimiento estadista”. El político afirmó que Puerto Rico ha erosionado la confianza de Washington tras décadas de corrupción y mala gestión, y recordó que cualquier referéndum debe obtener primero el apoyo del Congreso. “Si vamos a tomar una decisión de cómo relacionarnos con EE.UU., EE.UU. tiene que estar envuelto en esa discusión“, argumentó.

Actualmente, Puerto Rico tiene estatus de Estado Libre Asociado de EE.UU. Los puertorriqueños tienen pasaporte estadounidense, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales ni tienen representación con voto en el Congreso, donde solo cuentan con un comisionado residente en la Cámara de Representantes sin derecho a voto.

