PRM ratifica Federico Reynoso secretario general en Santiago

Reynoso fue ratificado en el cargo este 19 de julio del 2026.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó este fin de semana a Federico Reynoso como secretario general de la organización en esta demarcación para un tercer período consecutivo.

Lo hizo durante una Asamblea de Delegados celebrada en el marco de la XXIV Convención Nacional Ordinaria Orlando Jorge Mera.

Reynoso agradeció el respaldo recibido por los delegados y aseguró que continuará trabajando para fortalecer la estructura partidaria en el municipio y en la provincia.

«Por Santiago, por el país y por el Partido Revolucionario Moderno, asumimos esta responsabilidad con gallardía, con dedicación y con transparencia para que el PRM alcance nuevamente el poder en el año 2028», expresó.

an/am