PRM conocerá este martes denuncias sobre cancelaciones
SANTO DOMINGO.-Las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) analizarán este martes las denuncias de cancelaciones masivas de miembros y dirigentes de esta organización por parte de funcionarios del Gobierno.
Así lo informó Carolina Mejía, secretaria general del PRM, quien dijo que también conocerán las denuncias de cobros irregulares a empleados públicos, como aportes a partidos o movimientos políticos así como el daño que esto pudiera generar a la imagen de la organización.
Sin embargo, descartó cualquier riesgo de división en el seno del partido gobernante.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN DENUNCIAS
Empleados del Instituto Tecnológico de las Américas habían denunciado cobro irregular para un movimiento político que preside el destituido director de la entidad, Rafael Féliz.
También se denuncia una situación igual en el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), que dirige el economista Hecmilio Galván.
En la Dirección de Desarrollo Social Supérate se ha denunciado la cancelación de más de 300 perremistas, lo que fue confirmado por su incumbente, Mayra Jiménez.
an/am
