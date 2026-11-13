Presidente y Vice RD encabezan Consejo Ministros en La Vega

LA VEGA, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este viernes aquí el sexagésimo segundo Consejo de Ministros.

La sesión se desarrolló en la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) y reunió a ministros, directores generales y representantes de instituciones gubernamentales, quienes rolos avances de sus respectivas áreas y las acciones previstas para continuar atendiendo las necesidades de esta provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas de salud, educación, infraestructura escolar, obras públicas, agua potable, agricultura, energía, deportes, protección social y prevención de riesgos laborales, entre otros sectores fundamentales para el desarrollo de La Vega.

Asimismo, fue proyectado el audiovisual «6 años Construyendo el país que queremos», en el que se destacaron las obras construidas en la provincia, así como la participación de representantes de la sociedad civil.