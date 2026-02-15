Presidente inaugura acueducto en municipio de Villa Altagracia

El presidente Luis Abinader deja en operación acueducto de Villa Altagracia.

VILLA ALTAGRACIA.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la ampliación del acueducto de este municipio, que beneficiará a más de 73,000 habitantes.

“Hoy hay soluciones en Villa Altagracia”, exclamó el Jefe de Estado, y resaltó que en cinco años de gestión, la inversión en agua para esta comunidad alcanza los RD$ 600 millones, mientras que en el período 2004-2020, se destinaron RD$ 88 millones.

Instó a los comunitarios a ahorrar el agua para que llegue a todas partes y a cuidar las obras que el Gobierno entrega para su beneficio.

AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGUA

Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), afirmó que se amplió la capacidad de producción de agua potable de 200 a 300 litros por segundo y se construyó la nueva obra de toma sobre el río Haina, en el kilómetro 45 de la autopista Duarte.

Explicó este acueducto, incluyendo su obra de toma, planta de tratamiento, estación de bombeo, depósito regulador de un millón de galones, más sus líneas de impulsión y distribución, garantiza el servicio para las próximas décadas.

ANUNCIA CIUDAD EDUCATIVA Y REMODELACION HOSPITAL

El Mandatario informó que se está trabaja en la Ciudad Educativa, recinto que albergará un politécnico especializado y extensiones del ITLA, INFOTEP y la UASD, y podría ser terminado en unos 18 meses.

Dijo asimismo, que el Servicio Nacional de Salud (SNS) remodelará y ampliará el antiguo Hospital del Seguro Social para convertirlo en un materno infantil y posteriormente intervendrá el hospital municipal. De igual forma, se trabaja para crear empleos de calidad y construir obras como techados y puentes.

COMUNITARIOS DESTACAN EFICIENCIA GOBIERNO

Sergio González, residente de esta demarcación, destacó la voluntad política y social demostrada por Abinader, al “escuchar el clamor de una comunidad desesperada que reclamaba por 50 años el agua potable para suplir necesidades cotidianas”.

De su lado, el padre José Alfredo Rodríguez expresó su agradecimiento por esta y todas las obras que impactan positivamente a Villa Altagracia.

of-am