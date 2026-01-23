El Presidente electo de Chile y Abinader visitarán frontera RD

También, estarán presentes el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y otros invitados internacionales.

KAST INCLUYÓ A RD EN GIRA POR VARIAS NACIONES

La Presidencia, sin embargo, no ha ofrecido otros detalles sobre la agenda de Kast en República Dominicana, país que incluyó en un gira por varias naciones, entres ellas El Salvador y Panamá, donde el miércoles participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

La construcción de la verja o muro fronterizo empezó el 20 de febrero de 2021 en la provincia de Dajabón y el primer tramo se inauguró en octubre de 2023.

El presidente Abinader ha defendido esta iniciativa bajo el argumento de que beneficiará a ambos países porque «permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y proteger a los ganaderos y los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradíos».

COMBATE DIVERSAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO

Además, con este muro, afirma, se combatirán las distintas formas del crimen organizado «que han querido tomar como base la frontera» entre las dos naciones que comparten la isla La Española y una frontera de 400 kilómetros.

Esta es una de las medidas adoptadas por Abinader para enfrentar la migración irregular haitiana desde que llegó a la Presidencia por primera vez en agosto de 2020.

Precisamente el presidente electo de Chile ha prometido mano dura con la migración, en la misma línea que Estados Unidos, y expulsiones masivas de migrantes.

an/am