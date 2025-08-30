Presidente de la RD inaugurará obras en Pedernales y Barahona

Inauguración en Pedernales.

Santo Domingo, 30 ago (Prensa Latina).- El presidente dominicano, Luis Abinader, inaugurar este domingomañana seis obras en las provincias Pedernales y Barahona, vinculadas a sectores clave como la energía eléctrica, la educación, la salud y la producción agrícola, informaron hoy fuentes oficiales.

La agenda del mandatario iniciará a las 10:00 en Pedernales, ubicada en el suroeste, con la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo.

Con posterioridad inaugurará el proyecto de subestación Pedernales, la ampliación de la subestación Juancho – Los Cocos, así como la instalación de transformadores y la colocación de redes para la interconexión de Pedernales con la red eléctrica nacional.

Más tarde asistirá a la apertura del recinto de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (suroeste).

En esa provincia también entregará la escuela básica Juan Ramón Pérez, en el municipio de Enriquillo, y el Politécnico de La Ciénaga.

En horas de la tarde, el mandatario sostendrá un almuerzo con estudiantes de liceos, escuelas y jóvenes emprendedores.

Acto seguido, encabezará el acto de graduación de mil 200 jóvenes del Programa 14/24 y concluirá su agenda con la inauguración del destacamento policial de Batey Central.

Oportunidad 14/24 es un programa coordinado por el Gabinete de Política Social, que busca promover la inclusión socioeconómica de jóvenes entre 14 y 24 años desvinculados del sistema educativo y/o del mercado laboral, pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad.

