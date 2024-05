Presentadora Laura Bozzo critica a la mamá de Yailin La Más Viral

NUEVA YORK.- Laura Bozzo, presentadora peruana de televisión, le respondió a Wanda Díaz, la mamá de Yailin La Más Viral, por las críticas que había hecho sobre ella.

En un comentario en Instagram, la conductora de exitosos programas como ‘Laura en América’, escribió: “Lo que dije lo sostengo, fue cuando pretendía quitarle a Yailin La Más Viral a su hija, ¿con qué autoridad moral? Estoy de acuerdo con que puedo ser fea, vieja, lo que quiera, pero siempre me maté trabajando honestamente por mis hijas, les di valores, las eduqué, les mostré el camino de mi señor Jesús que siempre está conmigo”.

Además de esto, indicó: “Años haciendo campañas para evitar los embarazos en adolescentes, niñas criando niñas, no te juzgo pero siempre hay alternativas y el amor es la base pase por lo peor pero por mis hijas di y doy la vida. Bendiciones para todos”.

Recientemente, en una entrevista con Alofoke, Wanda Díaz habló de cuando Laura Bozzo la criticó por el conflicto que tenía con su hija.

“Yo la veía a ella cuando estaba chiquita, yo la veía a la señorita Laura cuando estaba pequeña”, afirmó.

Luego de esto, indicó: “Laura habló mal de mi, sin conocerme, y yo era su fanática cuando decía ‘¡qué pase el desgraciado!’, pero me comió a mi, bien fresh, ella, pero yo estaba tranquila”.

“Ella es así como rara”, comentó también sobre el aspecto físico de la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’, que transmitió la cadena Telemundo.

Este pleito ha traído varios comentarios en las redes sociales, la mayoría para apoyar a Laura Bozzo: “Yailin trabaja desde niña y solita, Wanda nunca ha sido madre”, “Ella tiene razón, la verdad es que Wanda enseñó a sus hijas a andar en la calle y vivir de los hombres, bye”, “Es verdad, Laura le respondió con toda la altura y el nivel posible”.

Otros comentarios que se leyeron fueron: “Ok, Wanda no le dio valores ni educación a sus hijas, pero esas mujeres son grande ya y saben lo que es bueno y lo que es malo, y ellas no se quieren educar no quieren aprender hablar, no se saben expresar, yo me pagaría un curso de etiqueta y protocolo”.

EL DIARIO