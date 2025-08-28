Preocupa a periodistas visita a NY presidente Comisión Electoral

Quiterio Cedeño

NUEVA YORK.-La visita a Nueva York del presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Quiterio Cedeño, ha generado inquietud en la plancha 2, que encabeza la periodista Ibelka Ureña, así como en sus simpatizantes. El motivo de la preocupación surge a raíz de la asistencia de Cedeño a la presentación de la plancha del Movimiento Marcelino Vega, realizada en esta ciudad, donde según un video difundido por ese grupo les dirigió “exhortaciones”.

Lo que ha causado suspicacia es que pese a su presencia en Nueva York, Cedeño no se reunió ni con la comisión electoral de la seccional, ni con la plancha 2, lo que ha sido interpretado como una evidente parcialidad. Este hecho revive temores de que se repita lo ocurrido en las elecciones del 2021, cuando se produjeron incidentes que empañaron el proceso democrático en la filial del CDP en Nueva York.

En aquella ocasión, el proceso estuvo marcado por tensiones, agresiones físicas y amenazas. Se recuerda particularmente un forcejeo en el que un activista del Movimiento Marcelino Vega agredió con una bofetada en la cara al periodista Ramón Mercedes. Durante ese altercado, también se vio caer al piso a la entonces candidata Jenny Gómez, en medio del caos que caracterizó la jornada.

Desde la plancha 2, se considera sospechosa la presencia de Cedeño en un solo acto proselitista, sin dar muestras de apertura hacia los demás sectores que participan en la contienda. Los seguidores de Ureña insisten en que la Comisión Nacional Electoral debe garantizar imparcialidad, transparencia y equidad en este proceso, para evitar que se repitan los episodios de violencia y descrédito que todavía permanecen frescos en la memoria de la comunidad periodística dominicana en Nueva York.