PRD juramenta a aspirante a diputado procedente del PRM

El acto, celebrado este 29 de agosto fue encabezado por el presidente del PRD, Miguel Vargas.

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BOCA CHICA.– El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) juramentó al aspirante a diputado Juan Tapia y a su equipo político, procedentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como parte de la estrategia de crecimiento y fortalecimiento de esa organización con miras a las elecciones de 2028.

El acto estuvo encabezado por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, quien aseguró que el partido continuará sumando nuevos liderazgos y fortaleciendo sus estructuras para contribuir a la construcción de una alternativa opositora capaz de desplazar al PRM del poder.

ALIANZA OPOSITORA

Vargas afirmó que el PRD trabaja para colocarse en condiciones electorales de participar en una gran alianza opositora o concurrir de manera independiente en los próximos comicios.

“Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para fortalecernos, para crecer y ponernos en condiciones electorales bajo el esquema y el escenario que sea necesario”, sostuvo.

El dirigente opositor cuestionó la gestión del Gobierno y afirmó que existe una incapacidad para responder a los principales problemas que afectan a la población.

También criticó el manejo de los recursos públicos y el endeudamiento estatal, al considerar que los préstamos contratados no se han traducido en soluciones suficientes ni en una inversión pública que mejore las condiciones de vida de los dominicanos.

COMPROMISO DE TAPIA

Juan Tapia, quien además fue juramentado como director municipal de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), se comprometió a trabajar por el crecimiento del PRD y mantener desde esa organización sus aspiraciones a diputado por la demarcación.

Vargas sostuvo que el PRD tiene la responsabilidad de trabajar junto a otras fuerzas opositoras para construir una alternativa electoral y de gobierno.

En la actividad participaron la secretaria general del PRD, Peggy Cabral; el presidente ejecutivo, Héctor Guzmán; el presidente provincial de Santo Domingo y exalcalde de Boca Chica, Daniel Ozuna, además de dirigentes nacionales, municipales y representantes de demarcaciones cercanas.

an/am