PR: Dirigentes políticos creen no hay condiciones para elecciones en RD

Dirigentes políticos creen no hay condiciones para elecciones en RD

SAN JUAN, Puerto Rico.- Reconocidos dirigentes políticos dominicanos coincidieron que la pandemia mundial del coronavirus no ofrece condiciones seguras para realizar las elecciones presidenciales y congresuales de mayo 17.

Melchor Matos, presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, manifestó que “aquí para mayo no habrá condiciones para realizar elecciones, primero porque como dominicanos residentes en Puerto Rico debemos regirnos por las leyes de los países o estados donde vivimos. Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió un comunicado muy claro a la República Dominicana y otros países que en un mes o dos meses van a celebrar procesos electorales, anunciando que no permitirán elecciones presenciales en su territorio”.

Dijo además, que ya es tarde, porque montar esas elecciones se requieren unos permisos y eso toma tiempo.

Por su parte, el presidente del Partido La Fuerza del Pueblo (LFP) en Puerto Rico, Álvaro Núñez, expresó que lo importante es la salud del pueblo dominicano.

“Primero deben darse las condiciones y no están para realizar elecciones presidenciales; para poder erradicar el virus debemos mantenernos en nuestras casas, ninguna actividad política es segura en estos momentos; no se vislumbra realizar elecciones en los próximos meses ni en el resto del año. Propongo que el 17 de mayo se nombre una comisión gubernativa a través de un consenso y modificación a la Constitución”.

De su lado, Keny Guerra, presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD dijo que “definitivamente no hay condiciones para celebrar en República Dominicana elecciones presidenciales; fue un error celebrar las municipales porque ya se sabía que el virus estaba presente, pero la Junta Central Electoral al parecer no se atrevió a plantearle eso a los partidos políticos y ya están viendo las consecuencias”.

Adalberto Bejarán, secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana PLD, también se expresó.

“La dirección nacional del PLD aún no ha emitido una opinión respecto de suspender las elecciones presidenciales, pero el sistema electoral dominicano no contempla el voto no presencial, por lo tanto hay que buscar una salida consensuada a esta situación apegado a lo que establece la Constitución”.

Mientras que Eladio Espinal, presidente del comité intermedio Juan Pablo Duarte, del PLD dijo: “Considero que se debe establecer una fecha de espacio por si hay una segunda vuelta y que la Junta Central Electoral, debería contactar a todos los candidatos a la presidencia, no a los partidos políticos, que no tienen velas en este entierro, para analizar la situación de esta pandemia y posponer las elecciones, y entre ellos acordar otra fecha”.

