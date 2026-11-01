PLD realizará actos en honor a Bosch y juramentará miembros

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SANTO DOMINGO.— El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizará este domingo actividades en La Vega y Puerto Plata, con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de su fundador, el expresidente Juan Bosch.

En La Vega, ciudad natal del dirigente político y donde descansan sus restos, se celebrará una eucaristía a las 10:00 de la mañana en la Catedral Inmaculada Concepción. Posteriormente, se realizará un desfile por las calles de la ciudad y una ofrenda floral en el Cementerio Ornamental.

Los actos estarán encabezados por representantes del Comité Político y del Comité Central de la organización, a través de su Comisión de Conmemoraciones y Celebraciones.

Mientras, en el Polideportivo de Puerto Plata, el expresidente Danilo Medina y el secretario general del PLD, Johnny Pujols, encabezarán la juramentación de nuevos integrantes de esa provincia.

La actividad incluirá a personas que ingresan por primera vez a la organización y a antiguos miembros que regresan mediante el programa «Vuelta a Casa».

La jornada forma parte de las acciones vinculadas a la implementación de la nueva Línea Organizativa y Electoral (LOE).

Medina, presidente del PLD, tendrá a su cargo las palabras centrales del acto, junto con intervenciones de dirigentes locales.

dh/am