PLD denuncia deterioro del tránsito y transporte en país

Temístocles Montás señaló que los congestionamientos, la ocupación de aceras, el doble estacionamiento y las infracciones de motociclistas afectan diariamente a millones de ciudadanos.

SANTO DOMINGO. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió sobre el deterioro del tránsito y la movilidad en el país, y cuestionó la falta de continuidad de planes de transporte que, según afirmó, comenzaron a operar con resultados positivos.

Durante una rueda de prensa, el dirigente Temístocles Montás señaló que los congestionamientos, la ocupación de aceras, el doble estacionamiento y las infracciones de motociclistas afectan diariamente a millones de ciudadanos.

Indicó que estas condiciones provocan pérdida de horas productivas y dificultan los desplazamientos hacia centros de trabajo, escuelas, universidades y establecimientos de salud.

Montás también alertó sobre los riesgos para la seguridad vial, al señalar que miles de personas mueren cada año y cientos de miles resultan lesionadas en accidentes de tránsito.

Según los datos presentados por el dirigente, hasta octubre de este año el 66 % de las víctimas mortales correspondía a motoristas.

El PLD sostuvo que el país necesita ampliar y mejorar el transporte público, además de continuar la construcción de infraestructuras viales, como elevados, túneles, avenidas, metros y pasos a desnivel.

Sin embargo, consideró que estas obras no serán suficientes si las autoridades no garantizan el cumplimiento de las normas de tránsito y una adecuada regulación de la circulación vehicular.

La organización llamó a colocar la movilidad y la seguridad vial entre las prioridades de las políticas públicas.

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