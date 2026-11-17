Fernández habló este lunes en Nueva York, ante más de 300 dirigentes comunitarios y sociales.

NUEVA YORK, Estados Unidos.– El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que República Dominicana tiene nuevas oportunidades de desarrollo que pueden aprovecharse mediante una mayor participación de los dominicanos residentes en el exterior, especialmente en vivienda, infraestructura, salud y exportaciones.

“Hay un mundo de oportunidades que se nos está abriendo, que no teníamos antes”, expresó Fernández durante un encuentro con más de 300 representantes de organizaciones comunitarias, empresariales, profesionales y culturales, celebrado en Beverly Hills Manor, en El Bronx.

INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA

El exmandatario consideró que la relación con los dominicanos en el exterior debe superar el envío de remesas y facilitar su incorporación a proyectos nacionales, aprovechando sus recursos económicos, conocimientos y experiencias profesionales.

Reconoció los avances económicos y sociales del país durante las últimas décadas, pero advirtió que persisten desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad, los apagones, el agua potable, la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Fernández propuso facilitar inversiones de la diáspora en la construcción de viviendas, mediante la aportación de terrenos estatales bajo un mecanismo de bono tierra, garantías y otros incentivos. Indicó que el déficit habitacional ronda el millón de unidades.

INFRAESTRUCTURA, TURISMO Y EXPORTACIONES

También planteó incorporar a ingenieros y profesionales dominicanos residentes en Estados Unidos a proyectos de infraestructura pública, entre ellos un sistema ferroviario de carga y pasajeros que conectaría importantes zonas productivas.

Asimismo, destacó el potencial del turismo de salud y la necesidad de eliminar obstáculos que dificultan la comercialización de productos agropecuarios dominicanos en supermercados y bodegas estadounidenses.

En materia de seguridad social, abogó por reformas que mejoren las pensiones y el acceso a viviendas para los trabajadores.

CRECIMIENTO DE LA FUERZA DEL PUEBLO

Como parte de su agenda, Fernández encabezó en Manhattan la juramentación de más de 700 nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, en un acto celebrado en el complejo Taíno Towers.

También participó en la conferencia “El poder de las alianzas”, en Nueva Jersey. Su visita a Estados Unidos incluye encuentros con la diáspora y actividades académicas e institucionales en Boston, Nueva York y Nueva Jersey.

an/am