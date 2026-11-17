NUEVA YORK, Estados Unidos.– El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que República Dominicana tiene nuevas oportunidades de desarrollo que pueden aprovecharse mediante una mayor participación de los dominicanos residentes en el exterior, especialmente en vivienda, infraestructura, salud y exportaciones.
“Hay un mundo de oportunidades que se nos está abriendo, que no teníamos antes”, expresó Fernández durante un encuentro con más de 300 representantes de organizaciones comunitarias, empresariales, profesionales y culturales, celebrado en Beverly Hills Manor, en El Bronx.
INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA
El exmandatario consideró que la relación con los dominicanos en el exterior debe superar el envío de remesas y facilitar su incorporación a proyectos nacionales, aprovechando sus recursos económicos, conocimientos y experiencias profesionales.
Reconoció los avances económicos y sociales del país durante las últimas décadas, pero advirtió que persisten desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad, los apagones, el agua potable, la educación, la salud y la seguridad ciudadana.
Fernández propuso facilitar inversiones de la diáspora en la construcción de viviendas, mediante la aportación de terrenos estatales bajo un mecanismo de bono tierra, garantías y otros incentivos. Indicó que el déficit habitacional ronda el millón de unidades.
INFRAESTRUCTURA, TURISMO Y EXPORTACIONES
También planteó incorporar a ingenieros y profesionales dominicanos residentes en Estados Unidos a proyectos de infraestructura pública, entre ellos un sistema ferroviario de carga y pasajeros que conectaría importantes zonas productivas.
Asimismo, destacó el potencial del turismo de salud y la necesidad de eliminar obstáculos que dificultan la comercialización de productos agropecuarios dominicanos en supermercados y bodegas estadounidenses.
En materia de seguridad social, abogó por reformas que mejoren las pensiones y el acceso a viviendas para los trabajadores.
CRECIMIENTO DE LA FUERZA DEL PUEBLO
Como parte de su agenda, Fernández encabezó en Manhattan la juramentación de más de 700 nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, en un acto celebrado en el complejo Taíno Towers.
También participó en la conferencia “El poder de las alianzas”, en Nueva Jersey. Su visita a Estados Unidos incluye encuentros con la diáspora y actividades académicas e institucionales en Boston, Nueva York y Nueva Jersey.
an/am
Quitar los impuestos a esos pasajes tan caros, ES LO QUE HACE FALTA
Promesas ahora pero tu fuiste presidente por 3 ocasiones y nos tiraste un balde de excremento con cobrarnos unos impuestos caro
Bla,bla.bla, bla, cuando estan en campana og=frecenofrecen y cuando llegan nadie los ve. Handa con los mismo ladrodes ya se estan matando por los cargos y no han ganadopandillas de M y ladrones
Todos dicen lo mismo, vividores
A QUE TODOS LOS QUE ESTUVIERON CON GONZALO EN BC SON PROPIETARIOS DE TERRENOS «»ROBADOS»» CON LA AYUDA DE LA PATRONA DE BOCA CHICA Y ALREDEDORES «»CRISTINA LA DE LAS MANOS DE SEDA»» QUE EN CONJUNTO CON SUS LEGISLADORES , CATASTRO Y EL COMANDO DE BOCA CHICA FALSIFICARON CIENTAS DE TAREAS Y SOLARES DE DOMINICANOS AUSENTES QUE AHORA ESTAN EN LITIGIOS DE CORTE Y GASTANDO UN DINERAL , SIN AYUDA A DIASPORA POR LA PROCURADURIA .
LADRONES !
Leonel presidente y con la Fuerza Del Pueblo..