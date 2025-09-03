Pimentel resalta la obra de Joaquín Balaguer en sector agua

Dijo que la visión en materia de agua de este estadista trascendió lo meramente utilitario, convirtiéndose en política de Estado orientada a garantizar el desarrollo humano, agrícola, industrial, turístico y energético del país”.

“Para Balaguer, la naturaleza y el agua eran un binomio inseparable. La República Dominicana, como nación insular, dependía de su capacidad para administrar este recurso de manera sostenible. El agua representaba vida, salud, progreso económico, seguridad social y motor a la cohesión nacional”, destacó.

EL AGUA COMO RECURSO ESTRATEGICO POR EXCELENCIA

A su juicio, concebía el agua como el recurso estratégico por excelencia, reconocía su utilidad en el consumo humano, en la producción agrícola, la industria, el turismo y en la generación hidroeléctrica.

Sin agua no había futuro, dijo, y por eso su protección debía colocarse por encima de cualquier interés particular. Además, entendía el agua como un derecho social y humano.

Rodríguez Pimentel expresó que en la visión de Balaguer llevar agua potable a los hogares dominicanos y para los cultivos agrícolas equivalía a dignificar la vida, producir alimentos para el sustento, reducir enfermedades y garantizar igualdad de oportunidades tanto para la población rural como urbana.