Pide Europa salve a Occidente alineándose con EE.UU.

WASHINGTON.- El Secretario de Estado estadounidense afirma que América y Europa comparten raíces y un destino común, pero advierte de que hay que invertir el declive en términos económicos y culturales.

En su discurso del sábado, instó a los europeos a unirse a una causa común con Estados Unidos para liderar un nuevo siglo de prosperidad. Dijo que ambas partes están entrelazadas histórica, cultural y económicamente, pero que también deben compartir principios.

«Creemos que Europa debe sobrevivir», dijo Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich. «En última instancia, nuestro destino está -y siempre estará- entrelazado con el suyo».

Su tono ofrecía un enfoque más conciliador después de que el vicepresidente Vance escandalizara a los europeos el año pasado con un discurso en el que argumentaba que el continente corre el riesgo de convertirse en una tierra de censura, asfixiada por una regulación excesiva y amenazada por la apertura de las fronteras.

Vance sugirió que la mayor amenaza para Europa no viene de Rusia, sino de dentro.

Rubio no utilizó el lenguaje hiperbólico favorecido por la administración Trump, que se ha referido a los europeos como débiles y en decadencia, pero su mensaje central se mantuvo intacto. También enmarcó los retos futuros como una búsqueda para rescatar a toda una civilización de la decadencia.

Arremetió contra los políticos liberales que, según él, tomaron la «decisión consciente» de desmantelar Occidente, su capacidad industrial y subcontratar cadenas de suministro críticas a rivales y competidores. «La desindustrialización no era inevitable», añadió Rubio.

«Fue una elección política consciente, una empresa económica de décadas que despojó a nuestras naciones de su riqueza, su capacidad productiva y su independencia. La pérdida de la soberanía de nuestra cadena de suministro… fue una transformación insensata, pero voluntaria», afirmó.

El secretario de Estado estadounidense también aludió a la «migración masiva» como fuente de conflicto.

«No se trata de una preocupación marginal de poca importancia. Ha sido y sigue siendo una crisis, que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente», afirmó.

Sus declaraciones se hacían eco de una polémica revisión de la seguridad nacional estadounidense publicada el año pasado, en la que se instaba a la UE a dar marcha atrás en políticas clave o, de lo contrario, enfrentarse a un «borrado civilizatorio». El documento también sugería que Estados Unidos fomentaría los lazos y colaboraría con los partidos patrióticos de la UE que luchan contra el statu quo desde dentro, sin dar nombres.

No obstante, Rubio recibió una gran ovación del público de la Conferencia de Seguridad de Múnich cuando afirmó que a Estados Unidos le sigue importando mucho el futuro de Europa y sugirió que los desacuerdos provienen de una «profunda preocupación» por el continente, al que se refirió como la cuna de una civilización común.

«Estamos conectados no sólo económicamente, no sólo militarmente. Estamos conectados espiritualmente y estamos conectados culturalmente», añadió. Rubio citó a Mozart, Dante, Shakespeare, The Beatles y The Rolling Stones.

El liderazgo estadounidense, a examen

Sus comentarios se producen después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, instara a los europeos a actuar con orgullo contra una campaña para vilipendiar al continente amplificada por las redes sociales.

«Necesitamos una mentalidad mucho más positiva. Ha habido una tendencia en este lugar y más allá a pasar por alto a Europa y a veces a criticarla abiertamente», dijo Macron en un discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En unos comentarios que parecían rebatir la narrativa estadounidense, el presidente francés se refirió a una visión «caricaturesca» de Europa, retratada como un continente débil, fragmentado y excesivamente regulado, presa de la inmigración que busca «corromper sus preciosas tradiciones».

Macron dijo que los europeos deberían estar orgullosos de la unión que han construido.

En la misma línea, el canciller alemán Friedrich Merz admitió la división de visiones entre Europa y Estados Unidos, pero afirmó que las guerras culturales estadounidenses no tienen cabida en Europa.

«La libertad de expresión aquí termina cuando las palabras pronunciadas van dirigidas contra la dignidad humana y nuestra ley fundamental. No creemos en los aranceles ni en el proteccionismo, sino en el libre comercio. Nos adherimos a los acuerdos sobre el clima y a la Organización Mundial de la Salud porque estamos convencidos de que los retos globales sólo pueden resolverse juntos», dijo Merz.