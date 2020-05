Pide Cancillería interceda en caso empresario RD detenido en China

En primer plano Simón Galva Garlván, detenido en China.

SANTO DOMINGO.- Familiares de un empresario de la República Dominicana detenido en Nanton, China, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores que interceda a favor de su pariente, cuyo paradero en este momento es desconocido.

El detenido es Simón Galva Galván, quien ha estado residiendo temporalmente en la ciudad china de Gungzhou y fue arrestado por las autoridades de la nación oriental luego de que firmara con una fábrica de Nanton un acuerdo para la adquisición de pruebas de COVID-19 que serían enviadas a la República Dominicana.

La licenciada Nilcia Aurora García, hermana del empresario dominicano, explicó que Galva Galván tiene cédula de identidad No. 001-1587116-2 y pasaporte No. RM0056954 expedido en la Republica Dominicana, y fue detenido porque supuestamente no estaba al día con los pagos de su permiso migratorio.

“Estamos solicitando que la Embajada nuestra en China le preste la ayuda necesaria para él poder volver a nuestro país”, dice García.

