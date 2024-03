PERU: Fiscalía abre investigación contra el primer ministro

Alberto Otárola

LIMA, 5 Mar.- La Fiscalía de Perú ha anunciado que ha abierto una investigación contra el primer ministro, Alberto Otárola, por supuesta contratación irregular, que ha desatado tal polémica en el país sudamericano que la presidenta, Dina Boluarte, le ha pedido explicaciones.

El Ministerio Público andino ha indicado que ha iniciado diligencias preliminares contra Otárola como presunto instigador del delito contra la administración pública por negociación incompatible y como autor del delito contra la administración pública por patrocinio ilegal, por la contratación de Yazire Pineado Vázquez en el Ministerio de Defensa.

La institución ha indicado que esta investigación también incluye al jefe de la oficina de abastecimiento de la Administración del Gobierno, Antonio Flores Magino; y el director de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Defensa, Luis Ricardo Obeso Julca; ambos como presuntos autores del delito contra la administración pública por negociación incompatible, según reza un comunicado.

Boluarte, horas antes, dispuso la vuelta adelantada de Otárola, que se encuentra en Canadá en un viaje oficial, para exigirle explicaciones sobre la filtración de un audio en el que supuestamente ofrecía trabajo a una mujer con la que tuvo una relación sentimental.

Al conocerse la noticia, el primer ministro andino ha afirmado que «aclarará» las informaciones difundidas por medios de comunicación «cuando pise suelo peruano». «Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no ha cometido ningún acto ilegal», ha declarado, a través de su perfil oficial en la red social X, al confirmar que adelantaba su regreso al país.

«En su momento, precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue. Mi compromiso con Perú no guarda relación con el cargo que actualmente ocupo, sino con el mandato de mi conciencia y la defensa de la democracia», ha afirmado tras manifestar que no concibe «otra forma de hacer política que ser leal» a sus principios.

Horas antes, había indicado que tenía «conocimiento de que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado». «Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto», concluyó.

Pinedo, que ganó contratos por más de 50.000 soles peruanos (12.200 euros) en el Gobierno, ha confirmado la existencia de los audios, si bien ha negado que le facilitara el trabajo, y ha sostenido que se trata de un «complot» organizado por el círculo del expresidente Martín Vizcarra.

«Llegué a Defensa por el señor exministro (Jorge) Chávez Cresta por temas de influencia con el señor César Figueredo Muñoz, él es la mano derecha de Vizcarra. Tengo evidencias», ha indicado en una entrevista, si bien el que fuera titular de la cartera de Defensa ha rechazado estas acusaciones.

Así, Chávez Cresta ha negado «tajantemente» que haya intervenido en la contratación de Pinedo en el ministerio y le ha dado un plazo de 24 horas para rectificarse o la demandará.

Además, el grupo parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú ha presentado formalmente una moción de interpelación contra Otárola por este caso, según ha informado la emisora de radio peruana Exitosa.

of-am