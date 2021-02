PERU: El expresidente Martín Vizcarra es investigado por tres delitos

Martín Vizcarra

LIMA.- La Fiscalía de Perú ha iniciado una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de tres delitos, tras haber revelado que recibió la vacuna del laboratorio chino Sinopharm que se sometió a ensayos clínicos en su país a fines del año pasado.

El Ministerio Público informó, en un comunicado, que las diligencias preliminares se hacen “por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo”.

La Fiscalía agregó, en ese sentido, que recibirá “las declaraciones indagatorias” de Vizcarra, su esposa Maribel Díaz, y del jefe del equipo investigador de los ensayos de Sinopharm en el país, Germán Málaga.

Además, del ex primer ministro Walter Martos, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y del excanciller Mario López, “entre otros”.

La Fiscalía también ha pedido información sobre el proceso de ensayo de las vacunas a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y al Instituto Nacional de Salud (INS).

VIZCARRA SE DEFIENDE

Vizcarra publicó este lunes una video en sus redes sociales en el que se defendió de las acusaciones de haber recibido directamente las dosis de Sinopharm y reiteró su versión de que fue uno de los voluntarios en los ensayos en el país, algo que ha negado la UPCH.

A pesar de pedir disculpas a la ciudadanía por no haber informado sobre su participación en estos ensayos, el exgobernante hizo una nueva revelación, al señalar que no solo participó junto a su esposa, como ya había indicado, sino también con su hermano mayor.

“Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esa fase experimental y ellos decidieron también formar parte de este proceso, así fue que el 2 de octubre recibí la primera dosis”, detalló.

El exgobernante sostuvo que fue “una decisión personal asumir el riesgo para la salud que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental”, pero aseguró que no ha “mentido”, aunque es “consciente ahora” de que debió “informar al país de ello” por su “condición de jefe de Estado”.

“Asumo mi responsabilidad en ese sentido y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos para no haber informado sobre ese hecho en ese momento”, remarcó antes de indicar que se somete a las investigaciones y considera que no ha “cometido delito alguno y no ha existido un perjuicio aquí en contra de nadie, menos del Estado”.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

Mientras la Fiscalía ha iniciado sus investigaciones preliminares, el Gobierno que preside Francisco Sagasti informó que la investigación interna que hace sobre los altos funcionarios que recibieron la vacuna estará concluida durante la próxima semana.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, adelantó que en su despacho se tiene “una idea de quienes se han vacunado” y estos podrían ser “de 15 a 20” funcionarios.

Por su parte, la primera ministra, Violeta Bermúdez, reiteró que se ha ordenado una “investigación profunda” y adelantó que “hasta el momento” solo tienen información de que la recibieron funcionarios del Ministerio de Salud y de la Cancillería.

DIMITEN FUNCIONARIOS

El gobierno de Sagasti ha manifestado su “indignación” por este caso, que se dio mientras el país pugnaba por cerrar acuerdos para adquirir vacunas contra la covid-19, y ha señalado que “quien haya participado en esta vacunación irregular, queda afuera” de sus funciones en el Estado.

Entre los funcionarios figuran los ahora exviceministros de Salud Luis Suárez y Víctor Bocangel, quienes renunciaron tras admitir que se vacunaron, así como la exministra de Exteriores, Elizabeth Astete, quien dimitió este domingo por el mismo motivo.

Ugarte afirmó que los exviceministros le dijeron que la vacunación era conocida por su antecesora, Pilar Mazzetti, quien renunció el viernes, después de que el Congreso la convocara para que informe sobre la vacunación a Vizcarra, que negó haber conocido.

of-am