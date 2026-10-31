Persistirá el calor este sábado; habrá disminución de lluvias

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SANTO DOMINGO.- El ambiente continuará caluroso este sábado 31 de octubre en República Dominicana, aunque las lluvias disminuirán en intensidad y frecuencia debido a la presencia de una masa de aire con menor contenido de humedad sobre el territorio nacional, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C, mientras que las mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, con una reducción gradual del calor durante los próximos días.

RECOMENDACIONES ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Ante las condiciones calurosas, Indomet recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en espacios frescos y ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Aunque las precipitaciones serán menos frecuentes, durante la mañana se esperan chubascos aislados en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y El Seibo, así como en sectores próximos al mar Caribe.

AGUACEROS EN HORAS DE LA TARDE

Para la tarde, el pronóstico contempla aguaceros locales y tronadas ocasionales hacia el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal, además de la cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

Indomet atribuyó estas precipitaciones al arrastre de nubosidad provocado por el viento del este/noreste, combinado con la incidencia de una vaguada que continúa influyendo sobre el país.

Las lluvias podrían prolongarse en algunas localidades hasta las primeras horas de la noche.

PRONÓSTICO PARA EL GRAN SANTO DOMINGO

En el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste se esperan nubes dispersas durante la mañana, mientras que en la tarde podrían producirse chubascos o aguaceros puntuales acompañados de tronadas ocasionales.

an/am