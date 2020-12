Periódico reporta “misterio” en torno a un incendio que afectó a dos médicos

Un manto de misterio envuelve las causas del incendio, en el que resultaron tres personas afectadas, entre ellos dos médicos, en una casa de dos niveles en la calle 8, en el Ensanche Miraflores, de la capital.

SANTO DOMINGO.- El diario El Caribe dice este viernes que «crea incertidumbre el misterio en torno a cómo sucedió el incendio» en que resultaron tres personas afectadas, entre ellos dos médicos, en el ensanche Miraflores, de la capital.

El siniestro ocurrió en la casa de dos niveles número 12 de la calle 8, en el Ensanche Miraflores, aproximadamente a las 3:15 de la tarde.

Sin embargo, los vecinos, familiares y trabajadores de la zona evitan referirse acerca de lo sucedido a los medios de comunicación, publica El Caribe.

“Yo no estaba aquí (…) cuando llegué ya los camiones de bomberos, que eran como ocho o nueve estaban saliendo (…) no vi a nadie, solo el humo y me dijeron que había una doctora entre los lesionados”, expresó un vecino del lugar que no quiso ser identificado.

Al preguntar en las casas más cercanas sobre lo acontecido, el silencio se intensificaba al igual que la indiferencia, apunta el periódico.

Entre la resistencia a hablar, algunos respondieron: “Yo no vivo por aquí”, “¿De verdad esa casa se quemó? Porque ni cuenta me di”, “resido aquí, pero no conozco quienes son los que viven en esa casa”.

Estaban de visita

De acuerdo a informaciones preliminares, la doctora Carolina de las Cruz y el doctor Jorge Marte estaban de visita en la referida residencia y al momento de producirse el incendio en el primer nivel, donde había un árbol de Navidad, De la Cruz se encontraba en la segunda planta y cuando se percató del mismo intentó bajar y cayó.

La casa tiene sus ventanas llenas de cenizas que brotan hacia la superficie producto del funesto que arropó el lugar, el techo de la galería y parte de sus paredes reflejan que las llamas cubrieron toda esa zona en la que lograron sobrevivir algunas flores y matas que forman parte de la decoración de la casa, así como dos letreros de “Se vende” colgados en las verjas.

No se ha especificado a quién pertenece la vivienda en donde ocurrió el percance.

