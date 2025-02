Paliza niega impasse elección de Procurador y conflictos en PRM

Paliza habló durante un encuentro en el Senado este jueves.

Santo Domingo, 20 feb (EF).- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, rechazó este jueves que haya un impasse en la elección del nuevo procurador general de la República y negó que existan problemas internos en el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) respecto al proceso de selección.

En declaraciones a la prensa junto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Paliza afirmó que el nuevo modelo para elegir procurador es «mucho mejor, más fuerte y riguroso que el pasado», en referencia a que ahora no es el presidente de la República quien nombra al máximo responsable del Ministerio Público, sino que presenta sus propuestas al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

PRIMERA VEZ SE ELIGE PROCURADOR COON NUEVO METODO

Recordó que «es la primera vez que se elige un procurador bajo este nuevo método, que tiene nuevas reglamentaciones y que, por tanto, es una dinámica nueva» y se mostró convencido de que «se sacará lo mejor para el país».

«Puede tener la tranquilidad y la seguridad de que el Ministerio Público tendrá un impulso aún mayor en materia de su independencia y en materia de su objetividad», dijo Paliza, quien subrayó que el presidente Luis Abinader es un abanderado de la independencia de la Fiscalía y un cuidador de las buenas relaciones «en distancia entre el Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República», así como de la independencia de la justicia.

CON NUEVO PROCURADOR HABRA MAS INDEPENDENCIA JUDICIAL

Según el ministro, «puede tener la seguridad de que a partir del nuevo o nueva procuradura que se va a escoger habrá esa condición».

Por su parte, el presidente del Senado resaltó que en el aplazamiento de la sesión del CNM del miércoles a mañana viernes «no hay motivo de preocupación (…), estamos en tiempo», y aseguró que se trata de «especulaciones».

CNM NO PUEDE SESIONAR SIN EL 100 % DE MIEMBROS PRESENTES

Atribuyó el aplazamiento a que en el CNM no se puede sesionar sin el 100 % de la presencia de sus miembros y «había alguien que no podía presentarse, no podía estar», por lo que la reunión.

En la misma se presentará a los candidatos a ocupar la Procuraduría General de la República (PGR) y la próxima semana está previsto que tenga lugar la reunión para anunciar el nombre del próximo titular de la PGR en sustitución de Miriam Germán Brito. EFE