Palestina y países árabes advierten que no habrá paz mientras haya ocupación

NACIONES UNIDAS.- El ministro palestino de Exteriores, Riyad al Malki, y sus homólogos de varios países árabes pidieron este jueves más presión sobre Israel para que detenga su campaña en Gaza, pero advirtieron de que no habrá paz en Oriente Medio mientras no se ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos.

Al Malki y los jefes de la diplomacia de Catar, Jordania o Argelia, entre otros, intervinieron en persona ante la Asamblea General de la ONU, reunida para abordar la crisis entre israelíes y palestinos ante la inacción del Consejo de Seguridad.

“Israel, con sus armas más avanzadas, está atacando a familias mientras duermen para sembrar las semillas del terror entre nuestra gente. No pretende que sean errores, ni pide disculpas. Está reafirmando que es su derecho cometer estos crímenes, asesinar a personas inocentes y está culpando a la víctima”, denunció el ministro palestino.

Al Malki arremetió además contra aquellos países que, como EE.UU., dicen que Israel tiene derecho a defenderse de los cohetes lanzados desde Gaza: “¿De qué derecho están hablando? Israel es una potencia colonizadora, está ocupando nuestra tierra, está persiguiendo a nuestra gente”.

“Israel les pregunta qué harían si hubiese misiles atacando sus ciudades, pero Israel se olvida de que la ocupación es la causa raíz de la violencia. Yo les pregunto, ¿qué harían si su territorio fuese ocupado, si su gente fuese desplazada, asesinada, detenida y perseguida?”, recalcó el titular palestino de Exteriores, que denunció la existencia de un “genocidio contra familias palestinas enteras”.

En una línea similar se expresaron varios países árabes, que impulsaron junto a Palestina la convocatoria de la reunión de hoy, el evento de más alto nivel que se celebra de forma presencial en la Asamblea General desde el estallido de la pandemia de la covid-19.

El ministro jordano de Exteriores, Ayman Safadi, subrayó que el conflicto no terminará mientras no se acabe con la ocupación y defendió que Israel no podrá vivir en seguridad mientras no haya seguridad para los palestinos.

“La cuestión palestina sólo se puede resolver respondiendo a las causas del conflicto, especialmente acabando con la ocupación de los territorios palestinos y permitiendo a los palestinos ejercer su derecho inalienable a la libre determinación y a establecer un estado independiente con capital en Jerusalén”, señaló el jefe de la diplomacia argelina, Sabri Boukadoum, que habló en nombre de la Liga Árabe.

Según dijo, los países árabes quieren que la Asamblea General de la ONU adopte “pasos prácticos para lograr un cese de la violencia total contra los palestinos” y que use “todas las herramientas disponibles para protegerlos a ellos y a los lugares sagrados”.

Sin embargo, según fuentes diplomáticas, por ahora no se espera que de la reunión de hoy salga ninguna iniciativa o texto concreto.

Hasta ahora, el Consejo de Seguridad -que es el órgano con más poder efectivo en Naciones Unidas- ha guardado silencio ante la crisis, con Estados Unidos frenando varios proyectos de declaración pidiendo un alto el fuego.

Washington, que apoya a Israel pero está trabajando por vía diplomática para parar los combates, ha argumentado repetidamente que un pronunciamiento del Consejo sería contraproducente en estos momentos.

