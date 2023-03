¿Pacto para cumplir la ley?

Y no me arrepiento. Pero el problema haitiano no es que le ha quedado grande a este señor, es que los hechos nos revelan, que al parecer, él asumió un compromiso con los EEUU, la ONU, el ACNUR, la UNICEF, Francia y Canadá, de haitianización por reelección. Dice una cosa (discurso), y termina haciendo otra muy diferente.

No es casual que desde que llegó al gobierno, su gabinete comenzó a llenarse de gente sindicada históricamente como pro haitianos. Designaciones que fueron altamente cuestionadas por la mayoría de la sociedad dominicana.

Todo luce indicar, que su agenda (ser presidente una vez más a como dé lugar), no coincide con nuestra agenda. Nosotros no votamos por la oposición (PLD y LFP), sino por el proyecto presidencial de Luís Abinader y el PRM, para que tomen el problema haitiano por los cuernos, y lo resuelvan de manera definitiva.

Si él no tiene la capacidad para eso, no debería buscar la reelección y darle paso a otra persona en ese colectivo que esté dispuesto a enfrentar ese problema con determinación. Pero si él insiste en buscar la reelección (que es su derecho constitucional), puede que vuelva a ganar, pero esta vez no con los votos de los nacionalistas, conservadores y los independientes (en estos últimos me encuentro yo).

Para cumplir cualquier ley no hay que hacer ningún pacto con la oposicón! El pacto es con la sociedad dominicana que el día de su juramentación él le prometió respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes.

Él no juró el 16 de agosto del 2020 para buscar consenso con los partidos de la oposición y la sociedad civil para cumplir una ley que ya tiene 19 años de vigencia (Ley 285-04 de migración). Sin embargo, para enviar dos aberraciones de leyes que perjudican grandemente el interés nacional, ¿Para eso si no pidió él un pacto con la oposición?

Su compromiso es evidente, por lo que no dudo que todo esto termine teniendo repercusiones electorales importantes, aunque no necesariamente en el nivel presidencial.

jpm-am