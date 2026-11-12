P. RICO: Harán caravana de solidaridad con inmigrantes

SAN JUAN, Puerto Rico.- Con un llamado a la unión, la esperanza y el respeto a la dignidad humana, el productor y gestor comunitario Luis Aguasvivas, presidente de la Parada Dominicana en Puerto Rico y conductor del podcast 360 Live, convocó la Gran Caravana de Solidaridad y por la Dignidad de los Inmigrantes en Puerto Rico.

Será el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, con salida y regreso en la Plaza Antonio R. Barceló, en el sector Barrio Obrero, de Santurce.

La iniciativa busca reunir a puertorriqueños, dominicanos y otras comunidades inmigrantes, iglesias, organizaciones comunitarias y clubes de automóviles y motocicletas en una manifestación pacífica de hermandad y acompañamiento a las familias.

La convocatoria reconoce la solidaridad del pueblo puertorriqueño con una comunidad dominicana laboriosa que ha hecho de la isla su hogar y cuya aportación se refleja en pequeños negocios, construcción, servicios, cuidado de personas y otras actividades cotidianas.

«Detrás de cada trabajador inmigrante hay una historia de sacrificio: madres y padres que procuran el bienestar de sus hijos, emprendedores que levantan sus negocios y familias que desean vivir en paz», destacaron los organizadores.

RECORRIDO Y COORDINACION

La caravana tendrá un recorrido continuo, sin paradas intermedias, y concluirá en la Plaza Antonio R. Barceló con un acto de agradecimiento a instituciones, clubes y participantes.

La organización informó que mantiene gestiones con la Policía Municipal de San Juan y solicitó respaldo de la Policía de Puerto Rico mediante comunicación dirigida al superintendente Joseph González, con atención al coronel Juan Cáceres, comandante del Área de San Juan.

La solicitud contempla coordinación interagencial para evaluar la ruta, manejo del tránsito, control de intersecciones y escolta preventiva. El recorrido definitivo estará sujeto a la evaluación de las autoridades.

La selección del domingo responde al interés de reducir interrupciones y proteger a participantes, peatones y conductores, además de facilitar el paso de vehículos de emergencia.

ORIENTACION Y SERVICIOS

Como parte de la iniciativa, se solicitó la colaboración del Municipio de San Juan para ofrecer en la plaza una feria de orientación y servicios para inmigrantes, con servicios de salud y orientación comunitaria, sujeta a coordinación y recursos disponibles.

También se invitó a la Policía a evaluar la participación de personal que brinde información sobre seguridad, prevención y canales de ayuda.

360 LIVE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

La actividad es impulsada desde 360 Live, televisión interactiva en redes sociales, espacio que Aguasvivas produce desde septiembre para informar y fortalecer los lazos entre la comunidad dominicana y el pueblo puertorriqueño.

Según datos de producción, el espacio alcanzó aproximadamente 17,000 visualizaciones en septiembre y más de 56,000 en octubre, con proyección de superación en noviembre. Como parte de ese esfuerzo, se extendió invitación a la Policía de Puerto Rico para entrevista remota por Zoom sobre seguridad y confianza comunitaria.

INVITACION ABIERTA

«El 29 de noviembre, la invitación es a transformar el afecto en presencia: acompañar a quienes viven con incertidumbre y reafirmar que la solidaridad sigue siendo una de las mayores fortalezas de nuestro pueblo», señaló Aguasvivas.