P. RICO: FP hará vigilia contra redadas ICE en Barrio Obrero

SAN JUAN, Puerto Rico.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) en la isla convocó a una vigilia comunitaria en solidaridad con los inmigrantes afectados por las intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y para exigir respeto a sus derechos civiles y constitucionales.

Será el domingo 22 de noviembre a las 6:00 de la tarde en la avenida Borinquen, esquina San Antonio, en Barrio Obrero, Santurce, uno de los sectores más afectados por los operativos migratorios ordenados por la administración Trump. La actividad se realizará bajo la consigna «El silencio no es opción».

La FP denunció el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el perfilamiento racial por acento u origen nacional durante los operativos de ICE. Los dominicanos radicados en Puerto Rico han presenciado intervenciones en Barrio Obrero, Villa Palmeras, Río Piedras y Puerto Nuevo en San Juan, así como en Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja, entre otras partes de la isla.

La convocatoria señala además el incidente reportado en la parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras, hace dos semanas, que provocó graves preocupaciones por la presencia intimidante de agentes armados, amenazas a observadores y arrestos sin fundamento individualizado.

Por estos hechos, la Fuerza del Pueblo exige una investigación independiente sobre el operativo del 22 al 25 de octubre llevado a cabo por agentes enviados desde el estado de Florida a Puerto Rico.

RECLAMO COLECTIVO

Estos reclamos se suman a los señalamientos formulados por el Municipio de San Juan, el arzobispo de San Juan, Monseñor Eusebio Ramos Morales, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico sobre intimidación, perfilamiento racial, separación familiar y obstáculos al ejercicio de derechos.

Aunque ICE no ha proporcionado la cifra total de detenidos a la fecha, el Deportation Data Project identificó 1,079 arrestos en Puerto Rico desde enero de 2025 a julio de 2026.

CONVOCATORIA ABIERTA

La FP invitó a las comunidades dominicana y puertorriqueña, iglesias, organizaciones comunitarias, entidades defensoras de derechos humanos y partidos políticos dominicanos, sin distinción de colores ni banderías políticas, a unirse en defensa de la dignidad humana, el debido proceso, la unidad familiar y el respeto a los derechos fundamentales.

La organización reiteró que la vigilia será cívica, pacífica, solidaria y dentro del marco de la ley.

jt-am