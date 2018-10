¿Otra derrota para Leonel?

Dijo el periodista y compañero de labores, Ruddy González, que siempre está bien informado, reveló esta tarde en el “viernes de vellonera” de la Súper 7 que la mayoría de los miembros del Comité Político, 24, y más de 500 del Comité Central, se reunieron para coordinar lo relativo a la reunión de mañana sábado en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana.

El propósito es claro: alcanzar orientar a los presentes, del grupo del presidente Danilo Medina, para votar monolíticamente por la propuesta de que las primarias en el PLD sean abiertas, no cerradas como propone Leonel Fernández.

Danilo logró, por el poder que tiene en el Congreso, que las cúpulas de los partidos sean las que decidan el método para elegir a sus candidatos, quitándole a las bases ese poder, con lo cual continúa secuestrada la democracia interna de los partidos.

Como “lo que diga Danilo es lo que va en el PLD” porque domina todos los mecanismos de dirección, es obvio que Leonel Fernández sufrirá otra dolorosa derrota, igual que en la reunión celebrada el 19 de marzo del 2015 en Juan Dolio donde perdió las fuerzas que aún le quedaban en el Comité Político y donde se firmaron unos acuerdos que en su mayoría no se cumplieron.

En el “fraterno encuentro” del grupo de Danilo se acordó, por igual, rechazar mayoritariamente cualquier intento de Leonel por imponer sus puntos de vista. Tendrá que aceptar lo que decida la mayoría, como que ya hizo esta mañana. Al ex mandatario no le quedará de otra. La propuesta del referéndum de las bases será negada.

Un sondeo le dice a Leonel que tiene mayoría en los Comités Intermedio donde hay grandes disgustos con el presidente Medina porque no están en la nómina pública. Hay quienes dicen que ese punto será resuelto con el presupuesto nacional. El Estado seguirá siendo un factor.

Leonel también puede decir: “El Estado me ha vencido”. Y una de dos, se queda en el PLD o se ve. Echa el pleito hasta las últimas consecuencias o se queda de brazos cruzados. Sus allegados dicen que no hará la guerra para que luego no lo culpen de la derrota del partido.

La situación no es fácil para el ex presidente Fernández que está en minoría hasta en los tribunales, incluyendo las altas cortes donde se producirán cambios muy importantes en los próximos días. Danilo necesita tener “su Justicia”, así como pidió tener “su Congreso”, dejando políticamente desnudo al doctor Fernández.

Pero el problema no es sólo de Leonel; también Danilo lo tiene, tal vez mayor, porque la Constitución le prohíbe reelegirse y porque intentar modificar la Constitución otra vez no le será fácil ya que no tiene los votos y porque además estaría creando una crisis insalvable en el PLD.

Aunque Danilo lanzó a todos sus arfiles para que buscaran la nominación presidencial, hasta el momento ninguno ha logrado la aceptación popular dentro ni fuera del partido. Sacar uno del sombrero mágico y poderoso del Estado gastando miles de millones de pesos, no le dará los resultados que espera.

Como puede verse, el PLD tiene muchos problemas. Tantos, que podría perder las elecciones del 2020. Qué lástima que la oposición no parezca darse cuenta que le están poniendo el poder en las manos sin mayores esfuerzos. ¡Qué pena!

De todos modos esperemos lo que sucederá mañana.

