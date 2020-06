ORLANDO: Distanciamiento social no impide celebración Día de las Madres

🇩🇴Un homenaje a las madres dominicanas #2020

🇩🇴Hoy domingo un homenaje a las madres dominicanas con dominicanas en Puerto Rico, Orlando, Kissimmee, Tampa, Texas y República Dominicana.#Poemas #canciones Traido a ustedes por el periódico de los dominicanos www.diasporadominicana.com #tandominicanocomotu

Posted by Diáspora Dominicana on Sunday, May 31, 2020