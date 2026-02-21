Organizaciones de izquierda llaman a marcha este domingo

El Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Popular Dominicano (MPD), el Movimiento Caamañista (MC), la Fuerza de la Revolución (FR), el Partido Patria Para Todos/as (PPT) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) recordaron que, «además del rescate de la soberanía nacional, demandarán el derecho a la autodeterminación, así como los derechos sociales, económicos, políticos, y culturales del pueblo dominicano».

En una nota de prensa, estas organizaciones señalaron que la actividad ha sido asumida por diversos colectivos, coordinaciones, coaliciones y movimientos sociales, como parte de una actividad en el Mes de la Patria.

«Es una iniciativa dedicada a (Juan Pablo) Duarte, (Francisco Alberto) Caamaño y (Gregorio) Luperón, en protesta por la creciente intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos en puertos, aeropuertos, mares, costas y fronteras; reclamando su salida del país y de toda la región del Caribe», reiteraron el PCT, MPD, MC, FR, PPT y el RID.

El recorrido, que se iniciará en la Plazoleta La Trinitaria, en la cabecera del Puente Duarte, a las 9:30 de la mañana de este domingo, transcurrirá por los sectores de Villa Francisca, San Antón, San Miguel, San Lázaro, Ciudad Colonial, calle El Conde, hasta concluir en la estatua de Caamaño frente al Parque Independencia.

