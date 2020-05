OPINION: Vida por voto

EL AUTOR es presidente del Comité del Dominicano en el Exterior.

POR MAXIMO PADILLA

Es verdad, claro y transparente que por ley hemos tenido el derecho del voto en el exterior.

La ley forma parte de nuestra constitución y nuestro derecho de votar en el exterior es también un orgullo. Nuestro aporte a nuestra nación es incansable y con nuestro voto forjamos un mejor futuro para nuestros hijos y familiares que residen en nuestra bella isla.

La pandemia del coronavirus ha puesto nuestro voto en riesgo. En estos momentos vivimos en el exterior bajo un estrés extraordinario. Solamente con el simple acto de buscar comida corremos el riesgo de enfermarnos y perecer fácilmente. No es suficiente que solo perezca uno de nosotros con

el coronavirus, sino también lo traemos a nuestras familias y arriesgamos a nuestros seres queridos.

Ahora no es tiempo de pensar en votar. Solamente porque tenemos el derecho de votar en el exterior, no significa que tenemos que votar ahora. El derecho al sufragio es el derecho al voto, pero no indica cuando. Los que escogen fecha y organizan el mecanismo del voto son nuestros políticos elegidos. Hay métodos de garantizar el sufragio en el exterior sin tener que sacrificar nuestras vidas.

Es importante que reconozcamos por quienes votamos. Quienes son estos políticos y aspirantes que tienen tanto de deseo de proceder con el voto cuando aún peligran las vidas de los ciudadanos.

¿Estos políticos son nuestros representantes? Personas insensible, indiferente e inhumana que solo piensan llegar al poder sin importarles las vidas de sus propios constituyentes. ¿Cuantos más dominicanos deben morir del coronavirus para garantizar los sueños del próximo candidato? La

solución es evidentemente clara. Tenemos que elegir políticos genuinos, sensatos e inteligente.

Esto es tan claro como la luz que aclara la obscuridad y las intenciones de políticos que olvidan que ellos también son personas como tu y yo. ¿Mi vida por un voto? ¡Claro que no!

of-am