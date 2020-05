OPINION: Nueva York después del coronavirus

Por FRANCESC PEIRÓN

A la caída de la tarde, en esa franja llamada happy hour antes del paréntesis por el coronavirus, se escucha el silencio en la calle Bleecker y su entorno del Village.

Qué sensación más extraña para un jueves primaveral en este paisaje de Manhattan célebre en el mundo por el ruido, la música, el colorido de sus tiendas, el trasiego humano, el bullicio de bares, tugurios, restaurantes y clubs de actuaciones en directo.

Bob Dylan empezó aquí.

“Es totalmente surrealista ver esto así. Aún más en una época del año en que empieza el buen tiempo y a la gente le entran ganas de salir”, comenta Will, que atiende la ventana del take away en el Caffè Dante, en la calle MacDougal, uno de los establecimientos más venerables de la zona, famoso por sus negroni.

Unas semanas de cuarentena por ese bicho invisible le han dado un giro radical a la historia. Jamás visto. La ciudad que nunca duerme se está echando una siesta. El cierre se hizo de un plumazo. Abrir se atisba como una tarea ardua, plagada de interrogantes.

En un cartel se fija la norma de funcionamiento del Dante, cuyo interior, vacío, resulta desolador. “Todas las peticiones de bebidas deben ir acompañadas de comida”.

Se hace un poco la vista gorda.

“La vida volverá, empezará con los jóvenes, que se sienten menos vulnerables”, pronostica Will.

Al margen de cicatrices, algunas preguntas. ¿Cuánto llevará el reinicio? o ¿cuándo se alcanzará la nueva normalidad? “Nadie lo puede decir”, replica Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York. “Está a unos meses de distancia”, tercia el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio.

Otra cuestión, ¿cómo será ese Nueva York? “No lo sabemos, sólo podemos especular”, dice Jeremiah Moss (pseudónimo de Griffin Hansbury), uno de los cronistas de la ciudad, aclamado por su blog Vanishing New York , inspiración del libro con el mismo título que publicó en el 2017 sobre ese desvanecimiento y pérdida del alma, según su visión.

“Sí he observado que muchos se han ido, sobre todo jóvenes blancos con dinero, y no creo que vayan a volver pronto”, sostiene.

“Tienen miedo. En la época en la que en Nueva York abundaba el crimen, en los setenta y los ochenta, hubo una enorme evasión. Estaban aterrorizados y sólo regresaron al hacerse segura la ciudad”, responde.

El teletrabajo, la constatación de que por menos dinero se dispone de un apartamento o una casa más confortables, facilitan la reconversión de los conceptos.

“Tal vez han descubierto que, en realidad, no les gustaba esta ciudad”, sostiene Moss.

“Esto es muy diferente al ataque del 11-S”, prosigue. “Algunos se marcharon –añade–, pero ese fue un trauma de corta duración. La Covid-19 es de largo recorrido. La gente piensa que las ciudades son lugares de infección y psicológicamente les aleja. El 11-S ayudó a cambiar la idea de que Nueva York no era Estados Unidos. Los atentados hicieron que venir fuera patriótico. Nueva York se americanizó y atrajo. El virus es global y repele a las personas”.

El estado de Nueva York es el principal foco en EE.UU. Y dentro del “estado imperial”, que suma 333.000 casos y 27.000 fallecidos, la ciudad de ciudades, donde convivían en la era previa a la enfermedad 8,5 millones de habitantes con 65 millones de visitantes anuales, registra 177.500 positivos y 20.000 difuntos.

Las cifras hablan de la magnitud de una tragedia que incluso ha llevado al cierre diario del metro durante varias horas de la madrugada. Una medida fija, lo que significa una cosa inédita en más de un siglo de funcionamiento.

No tiene fecha de regreso a las 24 horas diarias. No pocos especulan que el enorme agujero en las arcas públicas que está causando el patógeno puede llevar a que ese parón se prolongue más allá del actual estado de excepción.

El cálculo oficial indica que el municipio perderá unos 7.000 millones de dólares en este ejercicio fiscal. Unos 900.000 neoyorquinos se ha quedado sin empleo. El índice de paro está en el 22%. Esto ilustra la dependencia del sector servicios, después del derrumbe y la desaparición de la manufactura en los años setenta, que colocó a la ciudad en bancarrota.

“Es un tiempo aterrador e incierto para restaurantes y bares”, afirma Andrew Rigie, director ejecutivo de New York City Hospitality Alliance. Su sector es uno de los que más reflejan la plaga de la densidad. “No sabemos cuándo se nos autorizará a reabrir o qué ocupación se permitirá, si se reducirá el 50% o el 25%, límites que impedirán a bastantes cubrir gastos el alquiler”, aclara.

El gobernador Cuomo prevé iniciar esa reapertura a mediados de este mes, pero sólo en áreas del estado menos pobladas.

La Gran Manzana será el último enclave en entrar por esa senda, en la que escuelas, espectáculos, hospitalidad o museos quedarán para el final de todo.

Riege apunta otros interrogantes. “No sabemos cómo será el comportamiento del cliente, si se sentirá cómodo en restaurantes y bares, si con la pérdida del empleo dispondrá de ingresos para gastar, o cuándo regresarán los turistas”, enumera.

Llueve sobre mojado. Cantidad de estos negocios ya bajaron la persiana antes de esta enfermedad, cuando se hablaba de la epidemia de escaparates cerrados, con especial énfasis en la restauración y el comercio minorista.

“No tenemos datos del impacto que pueda causar el virus. Previo al cierre, había más de 25.000 establecimientos para comer y beber. Podemos imaginar que será impactante el número de los que no volverán. Y nos preocupa que restaurantes que regresen a la actividad se vean obligados a cerrar al cabo de seis o doce meses, incapaces de recuperarse del impacto que han sufrido”, insiste.

Tampoco otra industria de alto valor económico como la inmobiliaria otea un horizonte despejado. Los gigantescos y caros rascacielos se encuentran parados y, aún peor, con poca demanda.

“Habrá máscaras, certificados de inmunidad de Covid-19 y menos espectáculos”, señaló al The New York Times Charlotte St. Martin, presidenta de Broadway League, la organización que agrupa a los teatros del famoso distrito, uno de los lucrativos negocios de Nueva York, todavía sin fecha para subir el telón.

“No atisbamos el regreso a cierta normalidad en los hoteles hasta el 2022”, reconoce Vijay Dandapani, presidente de la asociación de hoteleros de Nueva York. “Pesa mucho el factor miedo”, indica. A la entrada en vigor de la distancia social, Nueva York contaba con 700 hoteles. Dandapani considera que unos 200 desaparecerán. Pero esto forma parte del relato de Nueva York, siempre en modo de transformación.

El diagnóstico

“Esto no es el obituario de la ciudad –sostiene Dandapani–, o, como escribió Mark Twain, ‘los rumores de mi muerte son muy exagerados’”. Esta cita sirve también para Nueva York.

Jeremiah Moss apunta que más bien es un renacimiento: “Voy con mi bicicleta y en el vacío detecto la vitalidad de la ciudad. Se han removido las capas de la codicia y ha aparecido la autenticidad del viejo Nueva York”.

Fuente: LAVANGUARDIA.com