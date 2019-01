OPINION: Hacerle caso solo al que reside en RD, jamás a la diáspora

Lo dijo Quique Antún Batlle, del PRSC, los dominicanos ausentes que están organizados políticamente y con voz son los que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), o sus aliados, y ellos repercuten más que esa inmensa mayoría de criollos que envía remesas a su país y que reclaman por las redes.

“Es absurdo e inmoral que solo por residir fuera tu no tengas peso específico, en ningún organismo de dirección político dentro de R.D. y solo te permiten agruparte afuera para convocar y apadrinar las visitas, logística, publicidad y shows que se hacen con los candidatos que visitan el exterior y nunca vemos a un Margarito de León, Ml. Duran, o Ramón Ceballos, u otros que residen fuera, por mencionar algunos, en nada.

No figuran en ningún cargo directivo en R.D., ni se les consultan cuando se toman decisiones que afectan partido y su militancia total, eso debe incluir las del exterior. Dicen: “Ellos están bien allá fuera, ganan dólares, no saben la lucha que se coge en R.D.”, me dijo un dirigente alto, que me pidió reserva de su nombre.

Los diputados del exterior presentan en agenda sus proyectos y se les posterga, porque primero están los proyectos que envía el presidente de R.D., o los partidos con sus bloques, tratando problemas nacionales, y ninguno para favorecer la diáspora que se queja en las redes y en todos los eventos políticos del exterior por la poca prestancia que se les dá a sus miembros que remesan millones al año y solo sirven como vaca de ordeño.

¡Ya está bueno!

Dan exoneración total de vehículos, limitada.

Obtener empleo o cargo directivo, en R.D. jamás, se ofrece.

Tu estas bien allá, ganas euros y verdes.

Por ej. Cobro de tarjeta turística a dominicano viajando desde exterior como si fuéramos turistas y otros temas se denuncian, y solo dicen, esperen que cuando ganemos….

El partido que ha ganado en 20 años formó una institución, creo que es la INDEX, que muchas veces se reúne para eventos sociales, figureos, fotos y chercha y no dan el frente, con comunicados o protestas a los problemas graves, ni promueven legislación, pero si tienen sueldos y despachos que pagamos todos los dominicanos con el chorro de impuestos que pagamos según presupuesto nacional. Entre itebis, aduanas, e ISR Renta, nos despedazan, pero nos alaban por los milloncitos que remesamos para surtir de dólares baratos a los que importan desde R.D.

Creo que se equivocan, estamos organizados los de fuera en una sola causa. Sacar la plaga que se enquistó en poder y no da paso a nadie más y en demandar cero impunidad, aportando ideas que ni las leen, ni les hacen caso, porque no emana de ellos, los reyes del poder en sus cupulas, que quieren permanecer en sus cargos hasta la muerte.

Creo, que INDEX, es una institución necesaria, pero no para estar como bocina de consulados y ministerio del exterior de RD, que se cogen el show en todos los eventos, sino como lo establece su ley y eso es para propiciar el fortalecimiento y la ampliación de las medidas y mecanismos dirigidos a la protección y atención de los dominicanos en el exterior.

Traslado de un fallecido a R.D., hacerlo rápido y con bajo costo.

Seguro de salud, cotizable en EUA para tener derecho a usarlo en la República Dominicana y otros logros más están dormidos o rezagados.

Muchos amigos, desilusionados con políticos y con el estigma de que para estar en esto hay que tener mucho dinero, tiempo y amigos, se quieren alejar de estos menesteres y eso da pena.

2019 es por eso, para mí el AÑO de las DEFINICIONES y AJUSTES. Estas o no estas, ya no hay tiempo.

Unidos en exterior, somos fuerza política. Organicemos un conclave de todos, junto a la oposición unida en exterior y presentemos pliego de condiciones a candidatos. Dejen de considerarnos de otra clase, solo por vivir fuera. Yo soy marcha verde. Un ilustre dominicano que respeto, lo explico claramente en su artículo, “La inserción de los de fuera” lo detalló, el arq. Rodolfo Pou así, “los que vivimos en el extranjero y seguimos atado a la Patria, vemos que en el 2019 una diáspora que, además de ser partícipe en las tomas de decisiones en la República Dominicana que le puedan afectar directa o indirectamente, también debe serlo en las localidades donde se encuentra. Por ello es necesario un “Plan de Desarrollo para la Diáspora”.

Una especie de iniciativa en colaboración intencionada, por parte de los miembros de nuestra comunidad y sectores no-políticos en el exterior y no por las figuras que nos fijan los partidos.

“Ser miembro de un partido político no te define como dominicano, como tampoco lo hace ser fanático de un equipo de pelota. Por lo que creo que en este periodo de reorientación sociocultural nuestra, las políticas de las diásporas, además de ser sectoriales y locales, también deben ser definidas, estructuradas e implementadas por los miembros que la componen.” Lo apoyo, 100%