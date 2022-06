OPINION: George Álvarez a la Asamblea del Estado de NY

George Álvarez

En el Distrito 78 de la Asamblea de NYS, ya la mayoría de ciudadanos votantes es de origen latinoamericano; y dentro de ellos, no hay duda alguna de que los dominicanos somos los mas numerosos. Es por ello que me tomo la libertad de señalar, quién es la persona con mejores condiciones morales y ciudadanas para representarnos en esta especial situación que vivimos en Nueva York.

Todo el mundo conoce a George Álvarez, un trabajador 24/7 de la política comunitaria y un profesional dedicado a gestar empleos para los ciudadanos mas necesitados en el condado del Bronx. Es muy difícil encontrar un dirigente político de su talla y capacidad de trabajo, y no podemos dejar pasar la oportunidad de llevarlo hasta Albany para que desde el seno de la Asamblea se enfrenten los verdaderos problemas que sufrimos, no solo los dominicanos, si no, todos los residentes del Distrito 78, especialmente los que somos parte de las minorías tradicionales en esta ciudad.

Junto a George, hay que resaltar la presencia de una activa dama llamada Altagracia Soldevila, que ha estado por mas de 30 años haciéndole frente a las limitaciones que tienen las familias hispanas y africanas para acceder a los mismos niveles que tienen los ciudadanos nativos en educación, salud, oportunidades de empleo y servicios en sentido general.

Con la capacidad operativa de George Álvarez, legislando desde la Asamblea en la ciudad de Albany y la sensibilidad social de Altagracia Soldevila trabajando con las familias mas necesitadas en los diferentes barrios del Distrito 78, tenemos la mutual perfecta para impulsar los grandes cambios que demanda la ciudadanía votante.

Por estas razones, sencillas pero sinceras, es que quiero felicitar a los congresistas Adriano Espaillat del Distrito 13 y Ritchie Torres del Distrito 15 por su apoyo militante a George Álvarez y Altagracia Soldevila y al mismo tiempo hacer un llamado urgente a los constituyentes del Distrito 78 para que concurran en masa, a respaldar a estos dos brillantes ciudadanos en las elecciones primarias de este junio 28 próximo.