OPINION: Entérate NY

►¿Pasaportes en NY sobre los 300 dólares?: No es un decir, es una realidad. El dominicano Juan Tomás Gómez Cruz, residentes en la ciudad de Utica, al norte del estado de NY y distante a 392 kilómetros de Manhattan, ha tenido que perder algunos días de trabajo para trasladarse al consulado, y mostró los recibos que avalan la exorbitante cantidad de $310 dólares (equivalente a $18 mil pesos dominicanos) que pagó por el pasaporte, no obstante, el cónsul Eligio Jáquez, haber anunciado recientemente que había bajado este y otros documentos. ¡Uff! Gómez Cruz hizo la denuncia a Dayanara Borbón, de Acción Rápida, mientras hacía un reportaje en vivo desde la misma sede, autorizada por el propio cónsul, después que varias organizaciones se reunieran con él. La mayoría de los quisqueyanos en el lugar condenaron el mal servicio consular (asisten a la sede cerca de 300 criollos a diario, sin contar las otras 6 oficinas satélites existentes). Ver: https://www. youtube.com/watch?v= uEARx47ELu8&feature=youtu.be No es un decir, es una realidad. El dominicano Juan Tomás Gómez Cruz, residentes en la ciudad de Utica, al norte del estado de NY y distante a 392 kilómetros de Manhattan, ha tenido que perder algunos días de trabajo para trasladarse al consulado, y mostró los recibos que avalan la exorbitante cantidad de $310 dólares (equivalente a $18 mil pesos dominicanos) que pagó por el pasaporte, no obstante, el cónsul Eligio Jáquez, haber anunciado recientemente que había bajado este y otros documentos. ¡Uff! Gómez Cruz hizo la denuncia a Dayanara Borbón, de Acción Rápida, mientras hacía un reportaje en vivo desde la misma sede, autorizada por el propio cónsul, después que varias organizaciones se reunieran con él. La mayoría de los quisqueyanos en el lugar condenaron el mal servicio consular (asisten a la sede cerca de 300 criollos a diario, sin contar las otras 6 oficinas satélites existentes).

►Organizaciones dominicanas demandan rebaja: Prestigiosos y reconocidos dominicanos representantes de organizaciones en NYC visitaron la semana pasada al cónsul quisqueyano en NY, entregándole un documento. Entre otras cosas, demandan: 1- Revisar los altos precios de los servicios consulares, por considerarlos los más caros del mundo. 2- Ajustar dichos precios al catálogo publicado en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), ya que es grande la diferencia con los costos actuales, además se ufanarse en los medios de prensa de haberlos «rebajado”. 3- Disminuir la brecha de desinformación, desconexión y procurar una efectiva interacción con la comunidad dominicana en los estados bajo la jurisdicción consular (NY, NJ, CT, y PA). 4- Mejorar los canales de comunicación con la diáspora que se mantiene huérfana de informaciones reales, así como la adopción de una interacción rápida y eficiente de comunicación telefónica (212-768-2480 y 929-394-5178), porque las llamadas se quedan en el aire y no son atendidas. Ver: https:// elnacional.com.do/demandan-de- eligio-jaquez-revisar-altos- precios-documentos-consulares/ Prestigiosos y reconocidos dominicanos representantes de organizaciones en NYC visitaron la semana pasada al cónsul quisqueyano en NY, entregándole un documento. Entre otras cosas, demandan:Revisar los altos precios de los servicios consulares, por considerarlos los más caros del mundo.Ajustar dichos precios al catálogo publicado en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), ya que es grande la diferencia con los costos actuales, además se ufanarse en los medios de prensa de haberlos «rebajado”.Disminuir la brecha de desinformación, desconexión y procurar una efectiva interacción con la comunidad dominicana en los estados bajo la jurisdicción consular (NY, NJ, CT, y PA).Mejorar los canales de comunicación con la diáspora que se mantiene huérfana de informaciones reales, así como la adopción de una interacción rápida y eficiente de comunicación telefónica (212-768-2480 y 929-394-5178), porque las llamadas se quedan en el aire y no son atendidas.

►Suspensión en JCE se cumple este martes: Los funcionarios de la JCE Gilberto Cruz Herasme, director del Voto Dominicano en el Exterior; Licelot Díaz Fernández y Ana María Matos, de la OPREE en NY; Sublime Larancuent Guzmán, de la OPREE de Washington; y Rafael González, supervisor en NY y NJ, fueron suspendidos por las nuevas autoridades de la “Junta” por 60 días, los cuales se cumplen este martes. González, con serios quebrantos de salud (antes y después de las votaciones), estaba de licencia médica autorizada por el mismo organismo electoral y lo metieron en el lío de las irregularidades denunciadas de la desaparición y robo de valijas, entre otras cosas. Pero no suspendieron a los presidentes de la OPREE ni de la OCLEE de Nueva Jersey, Johanna Tineo y Fernando Núñez, ni a los jueces Sara Machado y Héctor Troncoso, señalados como responsables de participar y ordenar el desastre electoral. Políticos en NY se preguntan ¿se quiere encubrir algún jorocón? Esperamos los resultados. Votantes en la circunscripción 1-USA han dicho que acompañarán al postulado candidato a diputado por el PLD, doctor Yomare Polanco, quien acudirá a la Corte de NY a querellarse sobre el “robo” que le hicieron a su candidatura. El versado analista criollo en los nuevayores Rolando Robles, escribió: “El tiempo le da la razón a Polanco” = https://almomento. net/opinion-el-tiempo-le-da- la-razon-a-yomare-polanco/ Es to va para laaargo, vociferó alguien en el Alto Manhattan. Los funcionarios de la JCE Gilberto Cruz Herasme, director del Voto Dominicano en el Exterior; Licelot Díaz Fernández y Ana María Matos, de la OPREE en NY; Sublime Larancuent Guzmán, de la OPREE de Washington; y Rafael González, supervisor en NY y NJ, fueron suspendidos por las nuevas autoridades de la “Junta” por 60 días, los cuales se cumplen este martes. González, con serios quebrantos de salud (antes y después de las votaciones), estaba de licencia médica autorizada por el mismo organismo electoral y lo metieron en el lío de las irregularidades denunciadas de la desaparición y robo de valijas, entre otras cosas. Pero no suspendieron a los presidentes de la OPREE ni de la OCLEE de Nueva Jersey, Johanna Tineo y Fernando Núñez, ni a los jueces Sara Machado y Héctor Troncoso, señalados como responsables de participar y ordenar el desastre electoral. Políticos en NY se preguntan ¿se quiere encubrir algún jorocón? Esperamos los resultados. Votantes en la circunscripción 1-USA han dicho que acompañarán al postulado candidato a diputado por el PLD, doctor Yomare Polanco, quien acudirá a la Corte de NY a querellarse sobre el “robo” que le hicieron a su candidatura. El versado analista criollo en los nuevayores Rolando Robles, escribió:, vociferó alguien en el Alto Manhattan.

►¿Olvidado el Mes de la Herencia Dominicana en NY?: Las autoridades gubernamentales dominicanas en esta ciudad de NY son las más llamadas a exaltar y celebrar el “Mes de la Herencia Dominicana”, diiicen sabiólogos y opinólogos criollos en el Alto Manhattan. ¿Olvidado? El mismo se celebra desde el 21 de enero al 27 de febrero para resaltar los valores de la RD. Un chusco vociferó en Queens: “anteriormente se le prestaba y daba calor a este mes”. Otro contestó: “se están poniendo a un lado muchas cosas que beneficiaban la comunidad” ¡Ay, ay, ay!

►Ocho PLD-NY aspiran CC: Ocho reconocidos dirigentes del PLD en NY estaban entre los aspirantes al Comité Central (CC) Nacional, para ser elegidos este domingo. Son ellos Nelson Collado, Elizabeth Fernández, Carlos Andrickson, Juan Carlos Pulinario, Jankarlos Núñez, Wilson Feliz, Juan Hernández, y Ángel de León Roquel. Los 12 miembros del exterior, seis por la circunscripción Uno, tres por la 2; y tres por la 3, serán escogidos cuando el Covid-19 baje en ultramar, indica la entidad morada. Muchos “compañeros” en los nuevayores diiicen que, si se impone el grupismo, como lo ha planteado el ex diputado José LaLuz, se aplicarán lo dicho en el merengue por Johnny Ventura: “Se van, se van”: https://www.youtube.com/ watch?v=2F0NYcorNkc Ocho reconocidos dirigentes del PLD en NY estaban entre los aspirantes al Comité Central (CC) Nacional, para ser elegidos este domingo. Son ellos Nelson Collado, Elizabeth Fernández, Carlos Andrickson, Juan Carlos Pulinario, Jankarlos Núñez, Wilson Feliz, Juan Hernández, y Ángel de León Roquel. Los 12 miembros del exterior, seis por la circunscripción Uno, tres por la 2; y tres por la 3, serán escogidos cuando el Covid-19 baje en ultramar, indica la entidad morada. Muchos “compañeros” en los nuevayores diiicen que, si se impone el grupismo, como lo ha planteado el ex diputado José LaLuz, se aplicarán lo dicho en el merengue por Johnny Ventura:

►Problemas FP-NY es por membresía al CP: Al decir de la misma fuente de la FP-NY que la semana pasada nos informara que los demonios se habían soltado en la organización, el problema es más grave aún, porque abarca toda la organización en la circunscripción 1-EE.UU., ya que el verdadero fondo de la lucha, que se creyó era en sustituir al fenecido Gustavo Rodríguez en el Comité Central (CC) y la secretaría de organización, no es el problema. La lucha es por el puesto de miembro del Comité Político (CP). Los dirigentes en los diferentes estados andan con su “sable” en mano y a quien no esté alineado, sino le dan un sablazo por lo menos un planazo. Están como los gladiadores en la Roma Antigua, que sus luchas en los Coliseos eran a muerte. Hay “leoncitos” que, dentro de sus pretensiones, sentencia a otros: “Ave Caesar, morituri te salutant” = “Ave César, los que van a morir te saludan”, al no tener posibilidades de ganar. Un chusco vociferó ¿Y Leonel que piensa? ¡Ah! El influyente columnista en RD Orlando Gil, al leer nuestra columna (asiduo), escribió en su cuenta de Twitter “Se está por soltar el loco en la FP-NY”. Los “leoncitos” andan locos por saber quién es que filtra las informaciones. ¡Huumm!

►Por componenda se impuso: El cónsul Eligio Jáquez alega que el partido fue quien le “im-pu-so” nombrar a su hermano Antonio Jáquez. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2021/02/12/656735/consul-de- nueva-york-dice-dirigentes- del-prm-le-impusieron- trabajar-con-su-hermano. Todo obedece a una componenda “Eligio-PRM-NY”, es el rum rum entre perremeístas NY. Diiicen que Antonio (sobre los US$10 mil semanales) no le puede cargar la maleta, en cuanto a trabajo político a los connotados dirigentes en NY Miguel Espaillat, Luis E. Pérez, David William, Luis Ducasse, Rafael Mendoza, Jairo Guerra, Altagracia Soldevilla, Julio Rosario, Argentina Macario, y Julio Escobor, entre otros. Tampoco en NJ a Lucillo Santos, Ramón Ruíz, Anel Pérez, ni a Inés Fernández, entre otros. Ninguno nombrado. ¡Ah! Recientemente otros dirigentes PRM-NY denunciaron que el partido está acéfalo en NY y su dirección debe ser renovada. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/en-ny- piden-renuncia-o-tomar- licencia-en-el-gobierno-a- dirigentes-prm-para-encaminar- reclamos/ Un chusco vocifero “combinación entre pitcher y catcher”. Otro contestó “no hay para nadie”.

►Aplauden nueva oficina consular en El Bronx: Dominicanos en El Bronx aplauden la inauguración de la nueva oficina en el condado. Estará ubicada en el piso 11 del edificio 369 de la calle 149 con la avenida Tercera. “Ahora, inauguramos esta oficina con un salón de espera, hay un piso entero para la gente, porque El Bronx es donde más dominicanos residen en NYC, expresó el cónsul. Las extensiones consulares de Long Island, Haverstraw y Pensilvania ya fueron movidas, mientras la de Nueva Jersey está pendiente. Además, hay oficina en Albany. También expresó: “he venido procurando adecentar los servicios a los que mi gestión está obligada ofrecer a sus conciudadanos”. ¡Ah! Que casi, casi será abierta otra oficina entre Brooklyn y Queens, señaló. Una fuente a lo interno de la sede precisó que los consulados móviles se triplicarán. Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan diiicen: “todo eso y más hará Eligio porque tiene calculado la avalancha de criollos (decenas de miles) que tendrán que sacar sus pasaportes cuando el presidente de EE.UU. comience a regularizar a 11 millones de indocumentados. Los pasaportes desde los $130 dólares y otros a más de $300.00. En conjunto, las oficinas consulares sacan más de 1,500 pasaportes semanalmente. Los poderes continúan a $160 y sacan sobre los 500 semanal, entre otros documentos. ¡Uff!

► Un valor dominicano en NY: El dominicano Quemuel Reyes, de Bonao, es conocido por su laboriosidad, amistad y destacar siempre su dominicanidad. Fue nombrado como primer director de Accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Tránsito (MTA) en NY, el sistema de transporte más grande de EE.UU. que administra el transporte masivo en trenes urbanos, autobuses y líneas de trenes que se mueven a suburbios fuera de la Gran Manzana. Después que lo nombraron proclamó: “Es un gran orgullo poder representar a los dominicanos y neoyorquinos desde esta importante posición. Viajo a NYC desde RD desde los 3 meses de edad y vivo en el Alto Manhattan desde los 8 años». Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Reyes, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: La Oficina local de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) es un recurso excelente para obtener información sobre programas que ayudan con el alquiler, los derechos de los inquilinos en su estado, el asesoramiento sobre vivienda y la vivienda pública. Más información: La Oficina local de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) es un recurso excelente para obtener información sobre programas que ayudan con el alquiler, los derechos de los inquilinos en su estado, el asesoramiento sobre vivienda y la vivienda pública. Más información: https://www.hud. gov/espanol

►Cultura general: Lugares internacionales considerados exclusivos para una historia romántica: 1- Puente de las Artes, ubicado en París, Francia. 2- Puente de los suspiros en Venecia. 3- El Malecón de Santo Domingo en RD. 4- Balcón de Romeo y Julieta, Verona (Italia). 5- Río Tíber en Roma, entre otros.

►Salud: Beneficios de la Chinola: Contiene alta cantidad de hidratos de carbono con un valor calórico muy elevado, fibra, provitamina A y C . Respecto a los minerales, su aporte de potasio, fósforo y magnesio.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 14: Compra del dólar 57.31 y venta 58.24; Compra euro 68.73 y venta 72.19

►Gasolina Premium 233.10 y Regular 219.00…Gasoil Premium 190.30 y Regular 175.40…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Nepotismo es la preferencia que se da a parientes, amigos o allegados para los empleos públicos o reconocimientos sin evaluar las capacidades que poseen para el cargo a desempeñar.

►Cita histórica: “Siempre verás al ignorante y necio darse humos de talentoso y vivo”. (Simón Bolívar, político y militar venezolano, prócer latinoamericano, libertador y forjador de naciones).

►Truco: ¿Distinguir el arroz artificial del real?: El artificial está hecho de papas, batatas y plástico. Se ve como real. Casi imposible distinguirse del arroz real. Para saberlo. Llenar un vaso con agua fría, si granos de arroz se acumulan en el fondo, es real. Si quedan algunos flotando, está mal. Además, mantener un fósforo sobre una cuchara con arroz. Si se prende fuego rápidamente, es artificial y tendrá un fuerte olor a plástico quemado. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=nMMToUAH-c0&feature= emb_title ¿Distinguir el arroz artificial del real?: El artificial está hecho de papas, batatas y plástico. Se ve como real. Casi imposible distinguirse del arroz real. Para saberlo. Llenar un vaso con agua fría, si granos de arroz se acumulan en el fondo, es real. Si quedan algunos flotando, está mal. Además, mantener un fósforo sobre una cuchara con arroz. Si se prende fuego rápidamente, es artificial y tendrá un fuerte olor a plástico quemado.

►Curiosidad: Al atardecer las nubes se colorean de rojos y naranjas debido a la absorción de azul en la gruesa capa atmosférica que los rayos de luz tienen que atravesar en los momentos crepusculares. También pueden adquirir otras tonalidades cuando la luz no proviene directamente del Sol, sino del reflejo del mar o la tierra. Los esquimales, que viven en el Norte de Alaska y parte de Siberia en Rusia, utilizan este método para saber dónde hay agua y navegar con sus canoas durante el deshielo del Ártico.

