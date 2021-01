OPINION: El mareo del Ministerio Público con casos de corrupción

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

Terminada la tregua decembrina, el Ministerio Público debe ponerse las pilas y comenzar a darle al país, resultados de todo lo concerniente a los casos de corrupción, que con tanta fuerza y publicidad comenzaron y dejarse de estar mareando al pueblo con “Yerro” como se está viendo, lo que puede convertirse, y así lo vemos muchos, en un circo que puede generar un malestar peligroso en la población.

En los hombros del Ministerio Público descansa la esperanza de un pueblo deseoso de ver que se haga justicia con los casos de corrupción pendientes y que los dineros robados les sea quitado a todo aquel que haya malversado en los gobiernos pasados, no solo del PLD, también de los demás partidos, caiga quien caiga, eso fortalecería el sistema penal de la República Dominicana.

No quiero pensar como muchos, que esto es un show político donde se puede percibir muchos desacierto en el manejo de la implementación de la ley, para así hacerle ver al país que sus acciones castigará a los depredadores del estado y que tengamos al fin régimen de consecuencia, me niego a pensarlo, pero con lo sucedidó en La Vega, donde el ministerio público no dió “pie con bola” cuando se allanó la residencia del exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) , Julio César Correa Mena.

Cualquier mortal dominicano sabe que, ese señor tiene méritos suficiente para estar preso, sobre todo con el informe que le presentó el Ministerio de Energía y Mina, pero el ministerio público, mareó a todo el país con ese bulto, así como está pasando con otros depredadores y cómplices como Yocasta Guzmán, que ya debería estar tras las rejas, otros no han sido llamados a declarar y quienes están guardando medidas de coerción, están pasándola muy bién.

No vemos esa fuerza de voluntad con tantos casos de corrupción que a la luz de todos sabemos que con la fuerza política y económica que tienen tanto “los pulpos” , se pasaran los 4 años de este gobierno y todo pasará sin pena ni gloria.

La PGR tiene muchos casos de corrupción para trabajar aceleradamente con pruebas suficientes para que ninguno se le caiga en un juicio de fondo, Odebrecht, Sun Land, OISOE, Súper Tucanos, OMSA, FONPER, INAIPI, Los Tres Brazos, CEA, y muchos más.

Vueltas al Globo y que caigan todos!remotas.