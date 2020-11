OPINION: El freno del éxodo​ de los peledeístas lo tiene Leonel

El autor es periodista, locutor y analista político. Reside en Nueva York.

​No tenía la intensión de escribir lo que la mayoría de los analistas han notado desde que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) salió del poder, un éxodo dirigentes de esa organización hacia la Fuerza del Pueblo (FP), un acontecimiento que solo puede detener el líder indiscutible de los morados, Leonel Fernández.

No me había atrevido, a pesar de la insistencia de un amigo, exaspirante a alcalde de Jamao al Norte, que me asesora en materia política y me dijo en una tertulia que esa estampida va a llegar, pero que a Leonel, estratégico, no le conviene que sea ahora, sino después de que pasen los congresos de ambas organizaciones, los cuales servirán para medir la fuerza política del «León» y de Danilo, que dicho sea de paso, se está quedando más solo que la una.

Esa precipitación impetuosa de peledeístas a la FP comenzó el año pasado en Nueva York cuando cientos de morados entregaron sus carnets frente a un grupo de periodistas que participamos en una rueda de prensa convocada por altos dirigentes. Ese grupo de expeledeístas juró lealtad a su único líder, Leonel Fernández, alegándo que no podían estar en un partido donde se impone «la infamia, mentira calumnia, trampa, engaño y traición» .

A partir de entonces, en los medios de prensa de la República Dominicana se han vuelto costumbre los titulares reseñando que un alto dirigente, diputado, senador, alcalde o regidor renuncia lde PLD y se juramenta en la FP. Esos que se han ido califican de «dictador» al expresidente Danilo Medina.

Aseguran también que al PLD se le hará difícil volver a ganar unas elecciones, por el descrédito, fruto de los funcionarios corruptos abrigados por Medina.

Pero, como dicen por ah: en política hay cosas que se ven y otras que no, se habla de un candidato de consenso que tenga cero tasas de rechazo, que muchos entienden que es Abel Martínez, quien está haciendo historia como alcalde de Santiago de los Caballeros y a quien se vincula como «un leonelista a carta abierta», ese es uno de los frenos que tiene el expresidente Fernández, porque con una eventual salida rapida de Abel Martínez hacia la FP, se va medio partido y miembros de la base que están cobrando por la alcaldía de la ciudad corazón.

Al PLD lo está ayundando el que aún no hay ni un funcionario sometido o preso por el desfalco dejado y los escandalos de corrupción que tienen pendientes la mayoria de ellos, ya sea por la flojera del actual gobierno y el ministerio público o por la pandemia que azota al mundo, pero de que habrá estampida, lo habrá, ya que en el partido que fue de Bosch, hay muchos de los que llaman «Aguacates» , entiendase Verdes por dentro Morados por fuera y marcaran la diferencia.

Esos son los que Leonel, tiene frenados y son quienes provocarán en su momento «El éxodo del PLD» , hacia la Fuerza del Pueblo, y que podría darle el triunfo en las próximas elecciones a ese partido y pasandole factura al PRM ya que serán las únicas dos fuerzas a vencer en el 2024.