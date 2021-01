OPINION: Dominicanos del exterior deben empoderarse políticamente

El autor es licenciado en Ciencias Políticas. Reside en Nueva York

Al leer en los periódicos, las declaraciones del Ingeniero agrónomo Eligió Jaquez, en las cuales, propone un gravamen a las remesas enviadas a los familiares de los residentes en el exterior. Me insista a sugerir, que Las Comunidades de Dominicanos en el exterior, tienen que adquirir el Poder del respeto y la consideración.

Ya está bueno, que las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, ofrezca datos en los cuáles, las Remesas de los Dominicanos residentes en el exterior sirvan, para los economistas y analistas, hacer exposiciones de los importante que son las Remesas, para la estabilidad macroeconómica del País y el gobierno, ignore los sacrificios que hay que realizar, para producir y enviar esas Remesas.

Puedo compartir experiencias vividas en tiempos recientes. Los Partidos políticos Dominicanos, se disputaban el liderazgo político dentro de las Comunidades en el exterior. Eso nos obligaba, a tener que realizar, actividades de proselitismo, con Giras en el verano, bailes, Cenas conferencias y varias rifas, con la finalidad de recaudar fondos económicos para enviar a las direcciones políticas en el País. Hasta, que se aprobó La Ley electoral y el Estado le asigna fondos económicos a los Partidos políticos. Entonces, sería una ingratitud política, considerar, que somos importantes. Por qué ahora, no necesitan el aporte económico de las Seccionales. Eso sería un grave error de tacto político, pues en el exterior, hay inscritos con derechos al voto, cerca de 600 mil en la JCE.

Ahora resulta, que ya no necesitan el aporte ni el sacrificio de los residentes en el exterior y como, en el exterior, no tenemos que hacer huelgas, ni prender gomas, ni atravesar palos en las carreteras, para exigir que el gobierno nos construya escuelas, ni hospitales, ni tampoco puentes ni Iglesias. Entonces, al gobierno no les importa los Dominicanos residentes en el exterior.

Es muy lamentable y un retroceso político, que un renglón tan importante para la estabilidad económica del País, como son las Remesas enviadas por los Dominicanos residentes en el exterior, sea ignorado por el gobierno Dominicano. Los economistas y analistas políticos, sólo se concentran en el papel de las Remesas estadísticamente. Pero, y que aporte representan, las cantidades de barriles o tanques, llenos de comidas y alimentos. Que son enviados semanalmente y contribuyen a la estabilidad alimenticia y emocional de un gran conglomerado social de la población.

Este es el momento preciso y oportuno, para que todos los Dominicanos residentes en el exterior, unidos en un mismo propósito. Exijamos al gobierno Dominicano, al Congreso Nacional de la República y a las fuerzas vivas de la Nación, que, nosotros, los residentes en el exterior, necesitamos:

1-Una Política de Estado que vincule el Estado con Los Dominicanos residentes en el exterior.

2-Que el beneficio de la estabilidad macroeconómica de las Remesas, se traduzca en apoyo sociopolítico de nuestras Comunidades en el exterior.

3-Que el gobierno Dominicano, termine de una vez y para siempre, con imponernos Cónsules empresarios, que solos vienen a ocupar esa función, para hacer negocios y promover y colocar sus productos.

4- En nuestras Comunidades en el exterior, tenemos Líderes políticos y comunitarios, con el aval y condiciones, para desempeñar esas funciones y empoderar nuestras Comunidades.

5- Por último, rechazar enérgicamente, la sugerencia del actual Cónsul general en NY, agrónomo Eligio Jaquez, de un impuesto a nuestras Remesas, constituye un atropello a la dignidad y el sacrificio, de tantos hombres y mujeres, que sufren por sus familiares en el País.